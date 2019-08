Hace hoy 90 años del jonrón 500 de B. Ruth

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).

“Yo lloraba porque no tenía zapatos, hasta que vi a un hombre que no tenía pies”. -Adagio persa.

Babe Ruth disparó el jonrón 500 de su carrera hace hoy 90 años, el 11 de agosto de 1929, la tarde cuando, no obstante, los Yankees perdieron 6-5 frente a Willis Hudlin y los Indios.

Estaba Ruth en su temporada 16 de Grandes Ligas y la décima con los Yankees, es decir, ya traía loco al mundo del beisbol con su invento, el jonrón por encima de las bardas y en serie.

El jonrón 500 fue uno de los 46 de ese año para encabezar a todos los demás bigleaguers en batazos de cuatro esquinas. En 12 oportunidades fue el que más pelotas sacó de los parques y 10 veces botó 46 o más, incluso su otro récord, el de los 60 de 1927. Y en 1928 fueron 54.

Por cierto y de paso, El Babe cobró por cada una de las campañas de 1927 y 1928, 70 mil dólares, y sus mayores honorarios los alcanzó en 1930 y 1931, 80 mil dólares por cada año. Y en toda su carrera de 22 años, recibió honorarios por 856 mil 850, lo que cobra hoy un novato por temporada y media.

Pero nada mal esos 60 jonrones de 1927 y los 54 de 1928, cuando el campeón de todos los tiempos, antes del Babe, era Ned Williamson, de los Chicago Whitestockings, Liga Nacional en 1884, cuando despachó 27 jonrones. Williamson nunca más en sus 13 temporadas sacó más de nueve y sumó sólo 64 en su carrera.

Pero es que, no obstante valer antes de Ruth como jonrones, algunos años, pelotas salidas de un bote, y aún cuando se bateaban especialmente cuadrangulares dentro de los campos, hubo líderes de jonrones en una temporada sólo con siete, como Sam Crawford (Tigres) en 1908, y en 1915, Braggo Roth (Medias Blancas-Indios). Incluso, Ruth fue campeón de jonrones por primera vez en 1918 con 11, uniformado aún de Medias Rojas.

Con todo respeto para Barry Bonds, Hank Aaron and Co. Babe Ruth ha sido único, especial, un creador brillante del nuevo beisbol. Por eso los años pasan y él sigue de protagonista. Las fechas de los jonrones 500 de los demás no se conmemoran.

RETAZOS.- No pierdan de vista al colombiano de Cartagena, Gio Ushela, quien aparece en el róster de los Yankees. Es un fortachón y gigantón espécimen, de seis pies de estatura y 220 libras de peso, en su cuarta temporada por aquí arriba, quien con Indios y Blue Jays jugaba como tercera base y shortstop. El hombre sabe sacar la bola, lo que debe garantizarle su puesto en El Bronx durante años… ** El valenciano de 29 años, Salvador Pérez (Royals), no puede jugar, operado como está desde marzo del codo derecho al estilo Tommy John, pero se uniforma y acompaña al equipo en prácticas y juegos. Ya está entrenando, especialmente tirando pelotas a 45 pies, la mitad de la distancia entre las bases.

