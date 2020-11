Gratitud por una década

Hoy cumple Proyecto Puente 10 años de dad. Una década de periodismo diferente. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que este medio de comunicación exista. En mi corazón hay sólo gratitud con Dios y la vida. Primero a mi apreciado Guillermo Hopkins y su hija Carla. En el 2009 Memo me presentó a su hija recién egresada de la Universidad. Le expuse la idea de venir a hacer un proyecto diferente de periodismo a Sonora. Ellos me apoyaron. Ella se convirtió en la primera socia de Puente. Duramos tres años trabajando juntos. Decidimos finalizar la sociedad y se les devolvió el dinero invertido. De no haber sido por ellos esto no es posible. Agradezco a mi amigo Alonso Echeverria, “El Fantasma”. Él me trajo de la Ciudad de México para relanzar el noticiero “Panorama Sonora”, en junio del 2010. Yo ya tenía el proyecto para hacer la propia empresa, pero el acuerdo fue que mi formato lo aplicara en ese noticiero en el 1580 am. Él me abrió la primera puerta de radio. Gracias a Guillermo Noriega, Martha Barragán, Tomas Abarca, Ana Álvarez y Carlos Mardueño. Fueron el primer equipo que dio forma a lo que es hoy Proyecto Puente. Les presenté toda la estructura e idea y cada uno aportó algo para echarlo a andar. Inolvidable. Gracias a Sergio Valle y Diego Serna que cuando les propuse hacer un formato de noticias diferente me abrieron el 650 am. Ahí explotamos el Internet y las redes. Esos fueron nuestros primeros pasos que nos dieron la personalidad. Gracias a Ricardo Astiazarán, de manera especial. Su apoyo y confianza para que creciéramos en FM fue clave en tres años. Gracias a Antonio Ramos y Rogelio Macim de Grupo Larsa por el año y medio de trabajo juntos. Gracias a los empresarios que me levantaron y apoyaron en la persecución que tuvimos. Eso jamás se me olvidará. Gracias a los 33 compañeros de trabajo que hoy componen Proyecto Puente y a todos los que han pasado por aquí. Cada uno es una pieza clave para ser lo que somos actualmente. Valió la pena todo. Hoy somos un medio de comunicación multiplataforma con gran impacto en todo Sonora, referencia nacional y alcance internacional. Somos portal, canal de Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, podcast Puntual con Manuel Dargense, estrenamos nueva área de narrativa urbana y juvenil, Sonsun, Tienda Virtual verde, estamos en Megacable gracias a Javier Bours y Sergio Mazón que les interesa el buen periodismo, también regresamos a la radio en el 88.1 FM gracias a Jesús Larios, que comparte los mismos valores. Acabamos de ganar el Premio Nacional de Periodismo en la categoría “Reportaje”, por segunda ocasión. Es la máxima distinción en este oficio en México, más la mención especial de la Sociedad Interamericana de Prensa y el premio Rostros de la Discriminación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Apoyamos las buenas noticias, el medio ambiente, las historias, negocios, el análisis, la investigación. Gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo en estos 10 años. A esta Casa Editorial que me publica hace cuatro años la columna del mismo nombre sin jamás haberme censurado. A nuestras alianzas nacionales, a la gran Carmen Aristegui, al gran Daniel Moreno de Animal Político y a la gran Denise Marker que nos han apoyado mucho en este viaje. Gracias a nuestros colaboradores locales, nacionales e internacionales. Son parte de nuestra personalidad. Gracias a mi familia, mi esposa Brisa del Mar que sin ella tampoco fuera posible esto. Todo ha valido la pena. Las caídas y levantadas. No hay otro camino en la vida que no esté libre de tropiezos y errores. Asumo los míos. Lección aprendida: Los pleitos ni ganados son buenos. Pero tuvimos que defendernos. Phil Jackson, el couch que entrenó a Michael Jordan y Kobe Bryant de los Lakers y los hizo ganar once campeonatos, el líder detrás de estos grandes basquetbolistas, dice que la clave para convertirse en un exitoso jugador de la NBA no consiste en aprender las jugadas más espectaculares, sino en aprender a controlar tus emociones, a permanecer centrado en el juego, a jugar a pesar del dolor, a encontrar tu función en el equipo y a cumplirla, a mantener la calma al someterte a presión y ser ecuánime en derrotas aplastantes y victorias exultantes. Y cita a Buda con el don el enemigo: Agradece al que te agrede, te lastimó, te aplastó, te golpeó. Todo eso te hace más fuerte. Creo en Dios como ser supremo. Esta empresa es de él. Vamos por 100 años más.