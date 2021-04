¡Fuego en la pista!

¿Por qué Alfonso Durazo le respondió de esa manera a Ricardo Bours?, me preguntó un buen amigo el pasado domingo. La verdad no es como que uno tarda mucho en razonar algo así para llegar al detonante del suceso. Antes debo platicarles de qué se trata, porque no todo mundo tiene Twitter y ese fue el ring que escogieron los candidatos de MC y Morena para su primer duelo verbal de la campaña.

Durazo, quien ha estado cometiendo errores muy extraños, escribió algo así el sábado en la tarde: “Me he esmerado en no responder a mis adversarios porque los ciudadanos esperan posiciones (?) y propuestas al nivel de un Gobernador, no tonterías, campañas negras ni descalificaciones… Entiendo la desesperación de @r_rbc (Ricardo Bours), pues está estancado en la cola de las preferencias electorales de los sonorenses. Sin embargo, eso no justifica sus irresponsables señalamientos… Ya quisiera este niño rico y caprichoso tener la limpieza de mi trayectoria pública; ya quisiera. Ni crimen organizado ni negocios al amparo del Gobierno”.

Ricardo Bours tenía semanas esperando esta oportunidad y no la dejó ir: “@AlfonsoDurazo, qué bueno que tus 75 guaruras te dieron valor para contestarme en Twitter, aprovecho ese arranque de valentía para decirte dos cosas: 1. La DEA te trae en la mira por soltar a Ovidio, proteger delincuentes y tener a México a merced del crimen organizado; esto no sólo lo sabe todo Sonora, también los saben los medios. Para no darle vueltas ni andar con habladas, te reto a que hagas públicos los resultados de tus exámenes de control de confianza, cosa que no hiciste los dos años que fuiste secretario de Seguridad. Los sonorenses merecen saber. 2. Te reto a debatir públicamente, ahí le voy a demostrar a todo Sonora que no tienes ni idea de seguridad porque tú sólo sabes vivir del presupuesto y andar de bravucón, pero detrás de tus guaruras. ¿Aceptas o te rajas?”

Mutis total, Durazo no respondió. Lo hizo su senador suplente y primo de Ricardo, Arturo Bours, quien reclamó a su pariente por “tirar su dinero a la basura” y cosas así. Obviamente, ni siquiera de reojo lo vio el candidato de MC. ¿Qué significa esto?

1.- Cuando alguien se siente puntero en una contienda, jamás se molestará en responder a quien cree que va en segundo o tercer lugar. Pareciera que en el equipo de Durazo se encendieron las luces ámbar porque ven, o sienten, que Ernesto Gándara ya lo rebasó.

2.- Subir al ring a Ricardo puede tener la intención de quitarle votos al ex alcalde de Hermosillo, con lo que sería una elección “terciada”. ¿Y si resulta que se los quita a él y Bours se mete de lleno a la lucha por la gubernatura?

3.- Es el golpe que tanto esperó Ricardo, que ha hecho una campaña fuerte en redes sociales y bastante mediática en sus pronunciamientos.

4.- El debate de la próxima semana va a darse con los ánimos caldeados y eso es lo que espera siempre un buen torero.

5.- Supongo que el equipo de Durazo midió el alcance de este exabrupto, pero de entrada parece un grave error. Dieron demasiada información de la crisis que viven al interior de una campaña que se ha ido desinflando por errores lamentables en declaraciones y posicionamientos.

6.- El reto está en manos de de los equipos de Ernesto Gándara y Ricardo Bours: Qué hacer con esta información tan valiosa que les acaban de regalar.

Doña Alicia

Una mujer que marcó época en la política de México. Una de las primeras dos mujeres senadoras de la historia. Alcaldesa exitosa en Magdalena y Hermosillo. Doña Alicia Arellano Tapia de Pavlovich es una leyenda sonorense. Mujer inteligente, que usó el poder para el bien de los demás y, cuando llegó la hora, supo retirarse con dignidad sabiendo que tenía un lugar especial. Un abrazo a Alicia, Claudia, Sergio y sus hijas. Falleció una gran mujer, una sonorense de primer nivel. Ahí está su obra, su trayectoria. “Un día te voy a dar la entrevista”, me decía cada vez que nos veíamos. Yo sabía que ese momento nunca llegaría, porque doña Alicia le entendía a la política y sabía que ya no estaba para generar ruido. Aunque habría sido fabuloso escucharla. Descanse en paz. Se va, pero se queda aquí para siempre.

Martín Holguín