Fraude a la palabra

Quinto Tulio Cicerón, en “Breviario de campaña electoral”, aconsejaba a su hermano Marco Tulio sobre lo que debería ser su comportamiento en campaña para cónsul de Roma. Su premisa era que el objetivo era ganar el mayor número de adhesiones y por ende la victoria; consideraba que el pueblo era vulnerable y un buen político lo podía manejar a su antojo. Al ciudadano le gusta que le prometan, postulaba, hay que prometer, incluso a sabiendas que en el futuro será imposible cumplir. La muy mexicana premisa de los políticos en campaña, “prometer no empobrece”, cae por su propio peso al evaluar la percepción negativa que la mayoría de los ciudadanos tenemos sobre “políticos profesionales” y el creciente nivel de abstencionismo en elecciones.

La degradación de la democracia es resultado directo de innumerables falsas promesas y el cinismo de quienes continúan prometiendo sin ninguna intención de cumplir una vez en el cargo. Durante la campaña de 2018 para la Presidencia de la República observamos a un candidato que prometía respetar el orden constitucional, instituciones, división de poderes, órganos autónomos así como poner fin al militarismo, despilfarro, endeudamiento, expropiaciones, corrupción, nepotismo, influyentismo y otros tantos vicios en la gestión pública.

Como Presidente electo, el 8 de agosto de 2018 reiteró que cumpliría con todos los compromisos de campaña, respetaría las instituciones y no entrometerse en su trabajo. Para después prometer: “El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos, independientes, fortalecerá la República y el Estado de Derecho”. Es a todas luces evidente que de aquel candidato, lobo con piel de oveja, defensor de los pobres y paladín del pueblo, no quedan más que ecos de un discurso con tufos de fraude declarativo y frases vacuas que el Presidente, sus cortesanos y amanuenses, repiten cada día como voz más baja y la mirada esquiva.

La reciente propuesta de una terna compuesta por tres incondicionales para ocupar el espacio que sin expresión de causa grave dejó vacante el ministro Zaldívar; es una muestra más de la intención de captura de los tres poderes para concentrarlos en un solo hombre.

Cayo Julio César, mejor conocido como Calígula, al no poder doblegar al Senado Romano, como muestra de su desprecio -de acuerdo a Suetonio-, anunció su intención de nombrar a su muy amado caballo, “Incitato”, como cónsul con la finalidad de denostar la figura de los senadores romanos, menoscabar su dignidad pública y ridiculizarlos al sugerir que un caballo podría hacer lo mismo que ellos. La terna propuesta para elegir a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presenta un dilema para Senadores, en caso de convalidarla le estarían otorgando al Ejecutivo un ministro más para su cuadra; en caso negativo, será utilizado en el perpetuo discurso de victimización que tanto le gusta el Presidente. Deberíamos de negarnos a solapar la narrativa presidencial de victimización como coartada justificante de nulos resultados y rompimiento de promesas.

A México le urge un estadista con temple, no un cobarde que se victimiza al primer tropiezo. Víctimas son los millones de pobres a los cuales esta administración ha olvidado y busca reencontrar para nuevamente prometerles en busca de su voto. Esta semana presentó el gobernador Durazo propuesta de paquete fiscal 2024 al congreso sonorense. Una intención de ingresos de $82,541,948,586 pesos, incremento de 7.8% sobre 2023. La principal fuente de ingresos continúa siendo la federación vía participaciones, aportaciones, convenios e incentivos por $57,438,629,480, un incremento de 2.8%, el cual no supera inflación. Por impuestos se estima recaudar $6,451,782,346, 11.7% más que 2023 y vía endeudamiento 4 mil millones de pesos, un incremento de 202 % sobre lo aprobado para 2023. Destacan dentro de los conceptos a modificar en la Ley de Hacienda del Estado de Sonora un incremento del 8% en expedición y revalidación de placas contemplado en el artículo 312 , así como un 474.7% en permisos para la exploración, explotación y aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación y el cobro de 50 pesos por metro cúbico extraído de las arenas, gravas, tezontle, tepetate y de materiales como mármol, cantera, granito y ónix, contemplados en el 326, II ,19.

Como gran sorpresa se busca modificar el artículo 292 bis relativo al ilegal cobro asociado de 15% para el fortalecimiento de infraestructura educativa, permitiendo que de 282 millones de pesos a recaudar por este concepto se pueda desviar recursos para sufragar gastos operativos del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, al cual le pretenden recortar 30.8 millones de su presupuesto para quedar en 437.6 mdp.

En la propuesta de egresos se contempla una inversión pública de 570.2 millones de pesos, el 0.7% del presupuesto total. Las promesas de no endeudarse, no incrementar impuestos y grandes ahorros del candidato Durazo desechadas, de nuevo, por el Gobernador.

Ante el inminente inicio del periodo legal de campañas habrá que estar muy atentos ante promesas fantasiosas, cuestionar su viabilidad, la congruencia de quien la emite a la luz de su historial en cargos públicos, su sinceridad y competencia para llevarlas a cabo. Está en nosotros señalar los sinsentidos discursivos para no lamentar como hoy que la palabra y promesas de aquellos candidatos hoy valen lo mismo que un bilimbique.