Fracasos y tropiezos del saneamiento para Hermosillo

Una ciudad es como un organismo vivo que consume recursos de su entorno (agua, alimentos, energía, etc.) y desecha basura y aguas residuales. Estos desechos deben de tratarse y disponerse adecuadamente porque de no ser así la ciudad se convierte en una ciudad destructora de su medio ambiente.

La ciudad de Hermosillo ha tenido desde hace mucho tiempo el reto de limpiar sus aguas residuales. El camino ha sido largo y accidentado sin llegar a una solución completa.

Fracasos y cancelaciones del saneamiento de Hermosillo

En México, desde el año 1988, es obligatorio que todas las ciudades cuenten con una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto es lo que dispone la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Nogales, Ciudad Obregón y muchas otras ciudades mexicanas tienen sus propias plantas, inauguradas en los años noventa, en cumplimiento de dicha ley.

En Hermosillo, en 1994 se encargó a la empresa Protexa la construcción de una gran planta que trataría toda el agua residual de la ciudad. Sin embargo, la construcción fue parada en 1997, por problemas financieros, cuando llevaba un 48% de avance. Esta cancelación ocasionó un conflicto con el ejido La Manga y un oscuro litigio con la empresa del que no se conoció públicamente su resultado.

Después se emprendió un sistema descentralizado de saneamiento por medio de la construcción de pequeñas plantas en diversos rumbos de la ciudad. Una de las primeras en construirse en 1999 fue la que estaba en el campus de la Unison, en la esquina de Colosio y Sahuaripa. Pero al iniciar operaciones, los vecinos se inconformaron y la bloquearon, de modo que en el año 2000la planta tuvo que ser cancelada. Con ella se canceló también la lista de otras plantas medianas dentro de la ciudad.

Después, al municipalizarse el servicio de agua, durante la presidencia municipal de María Dolores del Río se planeó la construcción de dos plantas de tratamiento en el Parque Industrial. Sin embargo, el plan no fue continuado por los cambios de Gobierno (y de partido).

Una licitación muy accidentada

Los gobiernos municipales de Ernesto Gándara (2006-2009) y Javier Gándara (2009-2012) retomaron la idea de una gran planta al Poniente la ciudad. Le tocó a Javier Gándara lanzar la convocatoria de licitación en 2010; pretendía echarla a andar al final de su gestión en 2012. Sin embargo, el fallo de la licitación fue impugnado en dos ocasiones y no fue sino hasta la tercera cuando finalmente se asignó directamente a la empresa Fypasa. Junto con esto, se aprobó un incremento a la tarifa de agua de 35% más IVA, para pagar su construcción y operación. La construcción, que iba a tomar año y medio, duró los tres años de López Caballero (2012-2015). Parece que no quería echarla a andar para no aplicar el aumento de tarifa.

De este modo, fue hasta el Gobierno municipal del Manuel Acosta (2015-2018), cuando la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Hermosillo inició operaciones en diciembre de 2016.

¿Rescisión de contrato en 2021?

La PTAR Hermosillo lleva ya cuatro años operando. Sin embargo, una auditoría sacó a la luz que la planta no está cumpliendo con los parámetros contratados. La alcaldesa Célida López ha anunciado su intención de rescindir el contrato. Parece que el éxito que tuvo con el alumbrado público lo quiere repetir con el tratamiento de las aguas residuales. La cuestión es que la gestión del agua es mucho más compleja y de largo plazo que el alumbrado; los costos son mucho más altos.

Entre las preguntas que surgen están: ¿No será mejor un arreglo con la empresa privada para que cumpla con los parámetros? ¿No va a salir más caro que Agua de Hermosillo (y su sindicato) operen la planta? En otras ciudades mexicanas ya han parado plantas por problemas financieros ¿No va a pasar lo mismo en Hermosillo?

Esta historia continuará. No se pierda los siguientes capítulos.

Nicolás Pineda