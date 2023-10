Farándula deportiva

Sin lugar a dudas el partido de ayer entre América y Pumas fue el más atractivo de la jornada de la Liga MX, unas Águilas que ya tomaron ritmo y que junto con Tigres, hasta el momento, tienen pinta de campeón.

Este sería el tercer clásico obligado a ganar para el técnico André Jardines, las dos anteriores aduanas ya las pasó, primero ganando el Clásico Joven ante Cruz Azul; el otro y más importante al golear a las Chivas. El América-Pumas es desde hace tiempo considerado un clásico por la rivalidad que ha existido entre ambos equipos y donde los del Pedregal le han dado las buenas y las malas al equipo de Televisa.

Las Águilas vienen en plan ascendente desarrollando un futbol vertical que de ganar ayeramanecerían de líderes, mientras que los Pumas se treparían a la tercera posición.

Nuestro futbol suele ser muy irregular, todo puede pasar, ya ven como Puebla fue al Jalisco y le sacó los tres puntos al Atlas. Faltaría ver si Mohamed le dio minutos al hermosillense Antonio Molina, el cual desde que tuvo esa lesión con su anterior equipo Chivas, no ha vuelto ser el mismo, le pegó covid y esa tardía recuperación lo sacó de ritmo y pocos minutos ha tenido con Pumas.

La verdad siento que el Molina no se puede quejar, es uno de los futbolistas mexicanos más exitosos los últimos doce años, desde que inició con los Tigres, el pasado 24 de agosto cumplió 16 años que hiciera su debut en Primera División, después de dos años de estar en Fuerzas Básicas fue llamado al primer equipo para entrar en el encuentro ante el Veracruz. Así mismo, Javier “Jicamitas” Acuña, con ambos me une un sentimiento

especial ya que fueron los primeros muchachos donde un servidor junto con Paco Ramírez “algo tuvimos que ver” para que esas promesas del futbol local se fueran a buscar su futuro a Monterrey y cumplir su sueño. De no haber sido así quién sabe cuál hubiera sido el futuro de ambos.

El debut de “Jicamitas” Acuña con Tigres tardó un poco más, pero fue de ensueño, lo hizo en el clásico norteño ante Rayados, donde anotó, le hicieron un penal y tuvo una asistencia para gol, ganando el partido con contundencia.

Esos dos muchachos llamaron la atención a los visores del futbol mexicano, para que pusieron el radar en Hermosillo y se abrieran las puertas al talento local. Sin duda el “Tecatito” Corona fue otro factor por sus características.

Hoy en día Johan Vásquez, César Montes, “Micky” Tapias, abren fronteras en otras ligas del mundo como Italia, España y Estados Unidos.

Aunque ya a finales de los años setenta y principios los ochenta sorprendió aquella generación de jugadores “vagos” a propios y extraños encabezados por el malogrado Aarón Gamal, “Fena” Bernal, Javier “Jícama” Acuña, Martín “Pigüi” Estrella, Rafael “Chayel” Acuña, Carlos Labandera, el “Meño” Muñoz, “Rudy” Montes de Oca, “Pico Chulo” Zepeda, el “Buy” Sánchez, el “Chacho Ramos, porteros como “Mapache Hernández, Tomas “Schumager” Meraz, el “Durito” del “Kaly” Castillo, Salim Gataz (QEPD), Víctor “Gallina” Peralta, todos ellos con etiqueta de preseleccionados nacionales amateur.

Si bien todos los mencionados en la presente columna han colaborado para el desarrollo del futbol en Sonora, no podemos dejar de mencionar a directivos, patrocinadores y entrenadores, algunos empíricos o en greña (como usted guste llamarles), pero han puesto su granito de arena en el desarrollo de este deporte.

Incluso el PRI, aquel partido político que por más de 65 años tuvo el control político del País, jugó un papel importante en el desarrollo del futbol en Sonora, con la organización de sus eventos Seccionales (Municipales), Estatales, Nacionales, la participación de las Centrales Obreras, Campesinas, Sector Popular, con aquellos torneos Nacionales, hoy solo quedó la CTM con esos juegos de los trabajadores que se volvieron muy mañoseados.

A pesar de que fue la dificultad para encontrar rivales lo que orilló a Camila Zamorano a debutar en el boxeo profesional, la hermosillense ha demostrado a sus apenas 15 años de edad que es una pugilista de peligro y buscará volver a hacerlo en la función “Guerra Contra el Cáncer de Mamá”, a celebrarse el próximo viernes en la Arena Sonora.

Camila ha ganado sus primero cuatro enfrentamientos en este mismo año, algo que su rival, la coahuilense Paola Chairez (0-2) deberá tener en cuenta cuando intente arruinarle la fiesta a la pugilista local.

“La última pelea que tuve fue la rival más fuerte que me ha tocado, pero esta pelea que voy a tener también es una niña que va para enfrente. Me he estado preparando duro para esa pelea, y ya veremos qué sale.

“Yo estoy muy emocionada porque va a haber mucha gente, van a haber muchas peleas buenas, la van a pasar por la tele; eso es lo que me pone nerviosa, pero está bien”, dijo.

Desde que empezó a entrenar a los 10 años, Camila ha estado siempre bajo el cargo de su papá, quien la ha formado como boxeadora en la colonia Pueblitos y seguramente estará en su esquina cuando su hija suba al ring para conseguir su quinta victoria.

“Ya voy a cumplir cinco años boxeando. Empecé porque vi a mi papá entrenando a niños, también él peleaba cuando estaba chiquito, y por eso fue que yo me metí a esto. Empecé a pelear, me empezó a gustar y así se fue.

“Era muy difícil porque no había rivales con quien pelear, tenía que salir a otras partes a pelear, y de todas maneras, aunque salía, me tocaban las mismas; por eso fue que decidimos debutar”, recordó.