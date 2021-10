Estrangulan caciques a CO

En las décadas de los cincuenta y sesenta Ciudad Obregón, la cabecera de Cajeme, vivía tiempos de auge y por lo mismo era un auténtico imán para las personas del Estado y de la región que buscaban mejores estándares de vida.

El Valle del Yaqui producía cereales a montones y era el motor de la economía sonorense; la ciudad era en gran medida la mejor estructurada de México.

Gracias a la alta disponibilidad de agua -que la sigue teniendo-, a los extensos terrenos agrícolas de la zona y a la investigación de primer mundo encabezadas por Norman Borlaug, Sonora era calificado como el “Granero de México”.

Borlaug fue el padre de la “Revolución Verde” que salvó de la hambruna a cientos de millones de personas en el mundo y por ello se hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1970.

El Valle del Yaqui fue el gran laboratorio para el ingeniero forestal, genetista y fitopatólogo que nació un 25 de marzo de 1914 en Cresco, Iwoa, y murió 95 años después en Dallas, Texas, un 12 de septiembre del 2009.

Ciudad Obregón le está muy agradecido a Borlaug y a los empresarios que en su momento hicieron posible detonar de forma espectacular el crecimiento económico y demográfico de la comunidad, que dentro de seis años cumplirá su primer siglo.

Pues bien, podemos decir que los primeros 50 años de esa mágica ciudad fueron de fantasía y, en contraste, los siguientes 54 han estado plagados de crecientes fallas en todos los renglones.

Los gobiernos cajemenses de las últimas décadas (incluyendo el de Ricardo Bours 20002003) no han podido con el paquete, empezando por mantener en buen estado la infraestructura que detentaba esa joven ciudad que ahora luce vieja con una economía debilitada y un tamaño poblacional que se achica.

El caso es que el creciente desempleo y la hambruna se han estacionado en esa comunidad que hasta los primeros años de los setenta brillaba por sobre todas las ciudades de Sonora, al grado de que sus habitantes peleaban apasionadamente contra Hermosillo por tener la supremacía en la entidad.

Ahora Ciudad Obregón no sólo se deteriora y empobrece, es además presa de altos niveles de inseguridad que la han puesto a la vista del mundo entero. En “este departamento” compite con las ciudades más peligrosas del planeta.

Pero a pesar de los focos rojos, las familias que se han hecho multimillonarias con las bondades agrícolas de la región, viven muy quitadas de la pena; como reyes sin tenderle la mano a la ciudad que les ha dado todo.

Antes al contrario, le cierran las puertas a cualquier inversión que quiera aterrizar por esos rumbos a menos que sean incluidos como socios en esos proyectos productivos.

Con esa actitud de cerrazón y arrogancia se llevan entre las patas a todas las familias obregonenses, necesitadas de trabajo y de nuevas y mejores oportunidades.

Los caciques y terratenientes obregonenses viven en sus palacios del Norte de esa ciudad rodeados de todo lujo y de nutridos y preparados cuerpos de seguridad, viendo a la distancia cómo se deprime y se tambalea el pueblo que los vio nacer.

La desigualdad socioeconómica en Obregón ha llegado a niveles grotescos.

Pero bueno, las familias de los apellidos rimbombantes sienten que ellos son los únicos merecedores de todas las riquezas que genera esa ciudad y sus valles, incluso mangonean a su antojo a la Tribu Yaqui mediante la renta de tierras y el control del agua.

Y no contentos con su poderío económico y social, quieren tener o controlar el político para seguir haciendo y deshaciendo a sus antojo. Los presupuestos públicos y los amarres legales en el Estado y en la Federación, figuran en sus programas de acciones estratégicas de corto y mediano plazo.

En este apocalítico entorno en el que se mueven los obregonenses de a pie, se alcanza a ver ondeando la bandera de la reactivación económica del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Y tal reactivación podrá permear en Ciudad Obregón siempre y cuando los caciques y terratenientes en cuestión “se les ablande el corazón”, o el nuevo Gobierno del Estado los invite ya sea a hacerse a un lado, o a participar en la reconversión cajemense.

Los ricos de Obregón no son precisamente unas “damas de la caridad”, así que le “venderán cara” la apertura de la ciudad a los proyectos productivos que promueve Durazo Montaño. Por el bien de la comunidad obregonense, esperemos que el Gobernador no se deje doblegar por las familias todopoderosas del “Yaqui Power”, que no tienen llenadera.

Javier Villegas Orpinela tiene maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northwestern University. Director de la revista Correo y profesor de Economía en la Unison.