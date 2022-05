Esta vez será diferente, no somos iguales, repiten a diario. La frase más trágica y costosa a lo largo de la historia cuando se confronta la realidad. La historia da múltiples lecciones donde ciudadanos y sus gobernantes a pesar de toda la evidencia con mucha ilusión y fe afirman que esta vez el resultado será diferente. Bárbara Tuchman en La Marcha de la Locura documenta múltiples ejemplos a lo largo de la historia, desde Troya hasta Vietnam, donde a pesar de lo evidente, los lideres siguen en su marcha hacia el fracaso.

Todo proceso de transformación provoca resistencias y alienta esperanza. Era y sigue siendo evidente la necesidad de un cambio en México para superar los retos en materia de seguridad, salud, economía, educación y corrupción pública. Son tareas pendientes en busca de superar pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, migración forzada, estancamiento en la movilidad social y ausencia del Estado de Derecho, entre otras de las muchas deudas sociales.

Se argumenta por parte de los propagandistas del Gobierno en turno que no obstante las promesas de campaña de una transformación inmediata fincada en las virtudes del líder, la importancia de esperar resultados a largo plazo. John Maynard Keynes en 1923 ante dislates similares expresaba: “En el largo plazo, todos estaremos muertos”.

Para poder aprender es necesario aceptar el no saber, para poder corregir el rumbo se requiere aceptar que lo que se está haciendo no está funcionando, tener objetivos claros y rumbo definido. Hay que retomar lo bueno y desechar lo malo, para ello se requiere humildad y apertura para conjuntamente establecer nuevos mecanismos de accionar.

El Estado mexicano debe de mantener y ejercer el monopolio de la fuerza, siempre bajo un marco constitucional con pleno respeto a los derechos humanos y debido proceso. Escucho con gran preocupación que en la conferencia de prensa del presidente López Obrador del viernes pasado el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio un informe de gestión de una fiscalía constitucionalmente autónoma. Seguido de una intervención del secretario de la Defensa, general Sandoval González, donde contrario a lo que establece el marco legal sobre sus atribuciones procedió a dar un informe sobre el estado que guarda la seguridad pública en el Estado de Sonora, ambos fuera de su ámbito constitucional de responsabilidad.

El lenguaje no solamente comunica, también desnuda. Es de llamar la atención la intervención sobre el nuevo hospital del Gobernador: “Aquí informo a ustedes que hemos recibido la instrucción del presidente López Obrador de sumar todos los esfuerzos de todas las dependencias…”. La Constitución, el juramento y el pacto federal arrollados en un desafortunado uso del lenguaje. Los secretarios de Estado reciben instrucciones del Presidente, los gobernadores no, estos en el marco de su autonomía deben de respetuosamente coordinarse.

Por su parte el secretario de Defensa al referirse al asesinato de niños y mujeres en Bavispe declaró: “Solamente nos faltan siete, siete de ellos, los cuales ya tienen orden de aprehensión y, bueno, se está tratando de localizarlos”. No es función de la Secretaria de la Defensa ejecutar órdenes de aprehensión, es la policía ministerial la encargada, la expresión “nos faltan” exhibe un Ejército fuera del orden constitucional, preocupante.

Para hacer cumplir la ley, hay que actuar dentro de la ley.

El otro gran tema fue el anuncio donde Sonora transfiere los servicios de salud al IMSS, anunciando la transferencia del nuevo Hospital General y la entrega del anterior Hospital General para que sea hospital universitario, IMSS. Esperemos que contrario a la donación del Hospital General de Cananea en noviembre de 2021, se fundamente y motive debidamente la enajenación y que exista una contraprestación ante la pérdida de patrimonio del Estado.

La economía mexicana del cuarto trimestre de 2018 a 2021 se ha contraído en 3.94%, el PIB per capita de 2018 a 2020 disminuyo en 7%, el peor desempeño de los países de la OCDE. De acuerdo a Coneval la pobreza en México se incrementó en ese mismo periodo en 3.8 millones, para llegar a 55.7 millones de pobres, el mayor incremento fue por carencias derivadas del no acceso a la salud donde 16.6 millones dejaron de tener acceso, 35.7 millones sin acceso. En Sonora la pobreza se incrementó en 14.3 %, la población sin acceso a la salud en 61.8% y el rezago educativo en 13.1% La pobreza es un problema multifactorial, las políticas asistenciales de transferencias directas ayudan a paliar los efectos. La pobreza de ingresos sólo puede solucionarse vía creación de empleo, para ello se requiere confianza en las instituciones y en el imperio de la ley. Sólo con un Gobierno y gobernantes que cumplan puntualmente sus obligaciones constitucionales podremos avanzar, la exhibición de este viernes pasado no ayuda.

Winston Churchill, un gran ejemplo de liderazgo, no obstante que no era madrugador, afirmaba: “Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar”.

Ojalá nuestros gobernantes tengan capacidad de escucha, humildad de reconocer que no saben todo, apertura para aprender y altura para enmendar el rumbo, de ser así México podrá progresar, de no ser así, el juicio de la historia sobre ellos ya lo podemos anticipar.