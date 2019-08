Españoles prohibieron el beisbol en todo Cuba

Coral Gables, Florida.

(VIP WIRE). “El sol se oculta porque no quiere ser testigo de esas cosas que pasan en la noche”. -Anónimo.

-o-o-o-o-o-

Gilberto Acevedo, de Culiacán, pregunta: “¿Por qué después de tanto entusiasmo, hace unas décadas, por los estadios techados en Grandes Ligas, ahora es todo lo contrario?”

Amigo Gil: El beisbol es un juego rural, nació en el campo, al aire libre, lo que no existe en los estadios cerrados, con aire acondicionado. El viento y la humedad toman parte en casi todas las jugadas. Las rectas son más poderosas en Denver, porque hay poca humedad, pero las curvas son más pequeñas por la misma causa. Todo lo contrario ocurre en Yankee Stadium y Citi Field en junio, julio y agosto, cuando la humedad es altísima en Nueva York. Otro detalle: Un batazo puede ser detenido por el viento, si es que sopla hacia adentro, e igualmente, si es hacia afuera, la pelota puede ser ayudada hasta irse del estadio, como ocurre en Wrigley Field. Incluso, no es lo mismo correr las bases a favor que en contra del viento. Algo más que no existe en los parques bajo techo, es la grama del outfield mojada tras la lluvia. Además, los estadios techados resultan muy costosos, tanto en su construcción como en su mantenimiento… Techos, ¿para qué?

Miguel Batista, de Miami, pregunta: “¿Es cierto que el beisbol fue prohibido alguna vez en Cuba?”

Amigo Migo: Ocurrió en 1895, durante la Guerra de la Independencia. El beisbol era una furia en la Isla, la mayoría de los jóvenes querían ser expertos jugadores. Pero los españoles consideraron que la concentración de jugadores y fanáticos en un campo, podía facilitar la conspiración, por lo que decidieron prohibir el juego de pelota. La guerra terminó pronto y el beisbol siguió su marcha.

Claudio Torres, de San José de Costa Rica, pregunta: “¿Hubo algún equipo del cual, tres de sus integrantes, por separado, hayan alcanzado los lideratos de bateo, jonrones e impulsadas, La Triple Corona, en un mismo año?”

Amigo Yayo: Ningún caso en la historia.

Demóstenes Aristigueta, de Caracas, pregunta: “¿Cierto que los famosos bates “Louisville Slugger” fueron invención de un muchacho?”

Amigo Demos: Sí, un adolescente de 17 años fabricó el primero de esos bates, John A. Bud Hillerich, quien trabajaba para su padre, J.F. Hillerich, en una carpintería de Louisville. Una tarde del verano de 1884, el mejor pelotero del club local, El Eclipse de Louisville, Pete Browning, tuvo una mala tarde, por lo que, furioso, destruyó su bate. John estaba presente, invitó a Pete a la carpintería y lo puso a ver cómo le fabricaba un bate a su gusto y medida. El primer “Louisville Slugger”.

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.