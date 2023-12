En la estufa

Ya no sabe uno si hacer o no el balance de las cosas que sucedieron durante el año que está a punto de terminar.

Abordemos mejor los asuntos pendientes, las asignaturas, les dicen los viejos políticos, que quedan en curso para el año que está a punto de iniciar y que, como usted y yo lo sabemos, amable lector, estará del nabo porque los problemas cotidianos se van a combinar con los procesos de selección de candidatos y desde luego con el proceso electoral que en el caso de las presidenciales ya tenemos encima.

Y como esta colaboración debe ser de 650 palabras según me lo indica la editora, veré para qué me alcanza.

En Morena se pusieron a pesos los sartenazos, creía yo que nomás en lo que se refiera a la candidatura al Senado de la República, pero resulta que esas patadas se las andan dando todos, hasta los que quieren una regiduría.

Un gran reto que dentro de su partido tiene el jefe político de Morena, es decir, el gobernador Alfonso Durazo, quien además como recordaremos es el presidente del Consejo Nacional.

Es momento, en mi opinión, de que Durazo haga valer su jerarquía dentro del partido, tanto en el ámbito local como en el nacional, porque a como son algunas corrientes de izquierda, luego les da por pensar que se mandan solos y poco les importa un bien superior, si ellos no están considerados ahí.

Miren, nada más una breve reflexión sobre cuando el PRI las ganaba todas en México.

No era con puros fraudes, en realidad había mucha gente que votaba por ellos y muchos otros al interior que sin tocarles lo que querían se sumaban a quien resultaba candidato porque en realidad pensaban en un proyecto de partido, por encima del personal. Eso es real.

No duraron casi 70 años en el poder con puras trampas, aunque evidentemente sí las hubo y a medida que pasaba el tiempo la había más y más.

Las complicaciones para definir la fórmula al Senado son más por las diferencias internas que porque no tengan cuadros competitivos.

La famosa disciplina partidista tenía y tiene una razón de ser, pero dentro de ese partido hay quienes no la conocen.

Por lo pronto ya se les anda atravesando el ex gobernador Manlio Fabio Beltrones, que según dice no ha decidido, pero hay quienes apuestan doble contra sencillo que irá en fórmula con la panista Lilly Téllez y así nomás en el arranque está ya muy competitivo a juzgar por encuestas recientes.

Entrando el año habrá definiciones, tanto la de Morena que sigue encabezando encuestas, como en la alianza PRI-PAN-PRD.

Nomás que piensen bien a quien le van a echar a la senadora Téllez, porque ya la vimos cómo es en campaña y cómo es en el pleno de la Cámara Alta.

Para las alcaldías partido oficial está fuerte en casi todo el Estado, mantiene altas intenciones de voto, ya varios alcaldes han decidido buscar la reelección y es posible que lo logren.

La excepción es Hermosillo, en donde el alcalde aliancista Antonio Astiazarán está cerrando fuerte y será difícil vencerlo en las urnas, si como se afirma busca la reelección.

Curioso verlo, que las figuras fuertes de la alianza en Sonora serán Beltrones y Astiazarán, que en algún momento se enfrentaron, además de la senadora Téllez que en su momento fue apoyada por el propio López Obrador para llegar a la Cámara Alta.

Quizá por eso también algunas figuras del morenismo local que habían estado buscando la alcaldía capitalina, ya mejor se echaron para atrás, porque sería como sacarse la rifa del tigre.

Quizá al final por eso el mismo Gobernador le abre las puertas a Norberto Barraza para lanzarlo y que pueda competirle a Astiazarán.

Los de Morena que querían ir por Hermosillo ya no solamente no la quieren, sino que se andan escondiendo para que no se las vayan a ofrecer.

En fin, que todo esto apenas se cocina, está en la estufa y quedará listo hasta el 2024.