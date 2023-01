Ellos son perfectos… OMG

Vivimos en un México de simulaciones, de mentiras políticas. Por años hemos padecido el “perfeccionismo” de los gobernantes, quienes nunca se equivocan. “Dime dos errores de los que te arrepientes de tu administración”, cuestioné una vez a un Gobernador que terminaba su mandato. “Eso jamás lo aceptaré, mucho menos en una declaración”, respondió sin siquiera meditar la pregunta, “eso descúbrelo tú y a ver si te creen”.

Durante el nefasto priato, los “líderes” se asumían perfectos y sus adláteres alimentaban ese ego, esa soberbia, haciendo el papel de espejo de la bruja maldita de Blanca Nieves: “Que digan lo que quieran, tú eres el mejor (y más bonito, faltaba más) del reino, mi Señor”. Hoy las cosas no son diferentes y la negación de la realidad y los errores es más burda, ya ni siquiera cuidan las formas. No hay consecuencias ante los obvios errores, todo es justificable.

La burbuja morena es impresentable. El secretario de Gobernación ni siquiera se preocupa por ocultar un llamado a gobernadores emanados de sus dedazos (el “you know who” sonorense among them. Tan preocupado por su Estado como #EsClaudia por la CDMX) para ordenarles que se metan al Juego de la Corcholata y lleven a sus estados a los presidenciables. Así, impunemente. Los gastos de promoción corren por cuenta de sus presupuestos estatales, pero de aquí a septiembre deben haber atendido a Marcelo, Adán, Ricardo y Claudia.

Hay ejecutados cada día en Sonora y resulta que vamos de maravilla. Las mesas (que más aplaudan) de seguridad son tan efectivas que se instalan cada 17 minutos porque deben combatir a los “generadores de violencia”. Ni siquiera se anima el señor Durazo y sus ineptos “operadores” a llamarlos con el nombre de criminales y narcotraficantes que hacen dinero envenenando al pueblo. Ah, pero anuncia obras como si tuviera dinero y en sus “informes” cree perfilarse para ser el mejor Gobernador desde que los dinosaurios caminaban por Esqueda. No se burlen, no sean así.

Vienen de visita los mandatarios de Estados Unidos y Canadá. Don Peje se apropia del micrófono y no los deja hablar. No vaya a ser que digan cosas impropias, como que el Gobierno mexicano no sabe qué hacer con esos mismos narcos.

El Metro de la Ciudad de México es un desastre por falta de presupuesto para mantenimiento y la jefa de la ciudad se la pasa de gira para su ilegal y anticipada campaña. ¿Cancela todo y se dedica a buscar causas y soluciones? Por supuesto que no. Que venga la Guardia Nacional y descubra quién está lanzando botellas a las vías para orquestar un sabotaje. Como lo oyen, aseguran que es un horrible sabotaje de las sabandijas enemigas de la Nación. Ese Calderón es cosa seria. Ellos son perfectos, recuerden. Por cierto, ¿no saben si Alfonso (Durazo) ya puso la queja porque hay más guardias nacionales en tres estaciones del Metro que en todo Sonora?

La favorita de AMLO, Yasmín Esquivel, es expuesta porque plagió (o robó, no sé, dice el Peje que son cosas diferentes) su tesis. Tampoco es culpable. Se defiende bajo el argumento de la atacan porque es mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor (de los chairos) y desamor (de los demás). OMG.

Un buen amigo me hizo este comentario que considero interesante y lo reproduzco porque sintetiza de manera puntual el caso de Yasmín, la esposa de Riobóo, quien, por cierto, se supo que ha sido el millonario beneficiado del sexenio de la honestidad: “En síntesis: La impresentable mujer engañó a la UNAM, engañó seguramente a sus padres y su familia cuando les comunicó la obtención de su ‘título’. Engañó con igual noticia a sus amigos, si los tiene. Engañó a la Secretaría de Educación donde tramitó su cédula profesional, engañó al Poder Judicial y, de modo más específico, a sus compañeros ministros de la Suprema Corte. Engañó a los justiciables que han comparecido ante ella. Manipuló una constancia notarial para engañar, coadyuvó a la integración mentirosa de una carpeta penal y, para concluir esa representación trágico-cómica, intenta ahora engañar con una posición de defensa cómicamente inverosímil. La pregunta que queda es: ¿Engañaría también al Presidente que la propuso para ministra? La actitud del Presidente ante los hechos inclina un poco la balanza hacia la hipótesis contraria”.

Es el mismo México que ya nos tocó vivir, pero ahora con descaro, impunidad y alta dosis de cinismo.