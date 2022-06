El (triste) Sonora de hoy

Como que el gobernador Alfonso Durazo se ha tardado en enviar su propuesta de fecha para la consulta pública de revocación de mandato en Sonora.

Tratando de ayudarlo, podríamos proponer el domingo 6 de octubre del 2024. Va a tener recién cumplidos sus tres años como primer mandatario, a esas alturas del año ya no hace tanto calor y la gente anda emocionada porque está a punto de iniciar el beisbol y ya hay NFL, así que los funcionarios de casilla no se aburrirían.

Supongo que el Congreso aprobará la propuesta porque hay mayoría morenista y todos ellos estuvieron “hartamente” emocionados cuando AMLO organizó su propia farsa, a la que llamaron consulta popular.

El mismo Durazo se mostró tan exultante con la tal revocación que hasta mandó a su hijo a hacer un “media road show” por todo el Estado para que hablara de las maravillas del litio (jajajajaja) y, de pasadita, promover la consulta que tanto urgía al señor Presidente.

Eso no fue todo, el doctor Alfonso (así le dicen sus vasallos, digo, sus colaboradores) mandó traer al mismísimo secretario de Gobernación, quien se apersonó a bordo de un avión de la Marina (“te pareces tanto al PRI, que no puedes engañarme”) y organizó una magna concentración con miles de seguidores (no se burlen), a los que les pagaron con recursos personales del señor Gobernador, no vayan a pensar que salió del presupuesto.

Y todo para que fuera el segundo Estado morenista con menos votos per cápita aquel “festivo” 10 de abril. Le hubiera salido más barato pagarle a Nodal que junta más gente, le da notas “trending” por 10 días y sin tener que hacer el “oso” del acarreo.

Imaginen al secretario de Gobierno trasladarse a Navojoa en una camioneta del Ejército para tener una concentración en apoyo a la “gran consulta”. Señor Gobernador, no se haga, hay que ser congruentes.

Si se emocionó de esa manera con la consulta del que cree su jefe (un día se va a enterar que ese papel le corresponde al pueblo de Sonora), no se entendería que no pidiera que le organicen otra fiestecita igual.

Si su administración sigue tan hueca como hasta ahora, negando la crisis de seguridad y prometiendo obras para las que no tiene dinero, adelanto que votaría para que se le revoque el mandato.

Porque contra el crimen no hay estrategia, se rehúsa a cambiar a una secretaria que no pasa de las mesas, los convenios y las visitas a algunas víctimas, mientras los delincuentes siguen adueñándose de cada colonia del Estado sin que sepan cómo contenerlos (ya ni los seris lo respetan). La Secretaría de Salud es un fantasma lleno de grillas.

El “gober” cada martes nos anuncia una que otra obra suntuosa (pareciera que tiene más presupuesto que Japón), pero sabe que está mintiendo porque el Presidente no le suelta dinero ni para hacer funcionar un Hospital de Especialidades, que ya está terminado, pero sin el equipo necesario.

Ah, pero le acondicionaron dos estadios de beisbol muuuuy bonitos. Sonora necesita presupuesto y le mandan pura, mmmh… pelota y bat.

¡AH, QUE EL PRI!

Una diferencia entre “Alito” y los pillos del pasado es que a aquéllos difícilmente los iban a atrapar en sus transas. Es lo que orgullosamente llamaban “el oficio”. Otra es que el tal “oficio” les dictaba la manera correcta de imponer un dirigente estatal.

Empezaban por nombrar a alguien preparado y conocido, con liderazgo y que conociera las entrañas del partido. ¿Qué es eso de mandar a Onésimo Who? Qué falta de respeto para la afición.

Y don Jorge Meade llegó como delegado, ignoró a la dirigencia estatal y se puso a ventilar supuestas “peleas”. Los sonorenses han sido extrañamente dóciles.

En el pasado proceso no hubo una sola posición en las plurinominales y es la primera vez en la historia que el priismo sonorense se queda sin diputado federal. Lo correcto es que haya competencia interna, que dejen participar a los que lo deseen y que decidan “las bases” o lo que quede de ellas. “Alito” está decidido a matar al PRI de manera oficial, por lo prontoya está acabando con “los broncos”.

ADIÓS, AMIGO

Hace 40 y tantos años entré como reportero a El Norte de Monterrey y ahí forjé amistades que duran para siempre. Ayer falleció mi gran amigo, hermano, Edgardo Reséndiz. Un potosino alegre, talentoso y gran ser humano. Te extrañaremos, “gordo infeliz”.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@ gmail.com