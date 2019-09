El principal igualador

Aterricé en la Ciudad de México la noche del sábado 7 de septiembre del 2013 y me instalé en un hotelito por Reforma. Al día siguiente, vestido con camiseta, pants y tenis, tomé mi mochila y me fui caminando a solas por las avenidas de Juárez y Madero, para llegar finalmente al Zócalo. Por la gran historia que lo acompaña -desde la génesis de nuestro País- ese es un tramo que disfruto transitar con demasía. La principal plaza de México tenía muchos días abarrotada por carpitas, tiendas para acampar y puestos de garnachas. Yo sabía que se trataba del plantón de un grupo magisterial llamado la CNTE (honestamente, hasta entonces desconocido para mí), específicamente era la sección 22 del Estado de Oaxaca. Movido por una gran curiosidad, fui abriéndome paso entre los olores de fritangas y las cumbias de los “Ángeles Azules”. Como se podrán imaginar, un mega-campamento con estas características generaba todo tipo de sentimientos. Los chilangos están más que acostumbrados a este tipo de manifestaciones; algunos las condenan y otros las aplauden, pero todos han aprendido a tener que convivir con ellas. En ese andar, noté que había personas (no sé si eran maestros) encargados de explicar a otros “externos” como yo, a qué se debía ese plantón y por qué era importante apoyarlos. Escuché a uno por aquí y a otro por allá… mientras me desplazaba lentamente hacia el centro del campamento.

Llegó un momento en el que me detuve a escuchar el diálogo entre un señor en sus sesentas -que dijo ser profesor rural- y un muchacho. Aquel le explicaba a este cómo era que la reforma educativa planteada por el nuevo Gobierno (EPN) arrasaría con el País. Yo no tenía información suficiente para convencerme a construir una opinión sobre la dinámica por la que protestaba toda esa gente y mi principal fuente era lo que decían los principales medios de comunicación: “Los de la CNTE eran unos pillazos”. Por eso fui allá, para enterarme de primera mano. El profesor comenzó a manejar información de manera selectiva (un vicio común al argumentar) y, dándome cuenta que el chavo no tenía ni idea de lo que se le decía, intervine discretamente, una que otra vez, para rectificar la información (“oiga profe, pero ¿qué esto no es de tal o cual manera?”) y el diálogo continuaba. Llegó un momento en que la conversación era entre el profesor y yo -siempre con el mejor de los tonos- y, supongo que a algunos les pareció interesante lo que se hablaba pues se acercaron a escuchar. Desafortunadamente para su causa, el profesor manejaba muy mal la información que utilizaba para argumentar: Datos incorrectos, premisas falsas, conclusiones sin sustento, falacias, etc.

Entonces entró al quite otro supuesto maestro. Era un oaxaqueño bien bronceado, que superaba el metro noventa de estatura y fácil pesaba más de 120 kilos. Por la fama pública que les precedía, supuse que el diálogo concluiría pronto… y para mi gran sorpresa, no fue así.

Seguimos discutiendo y cuando me di cuenta, habían transcurrido cerca de dos horas desde que entré al Zócalo. En ese momento, estábamos -mi interlocutor y yo- rodeados por unas 20 ó 30 personas, que nunca intervinieron ni echaron porras ni gritaron. Esto último es lo que más me impresionó. Fue un gran momento y aunque pude haber tenido miedo, jamás me sentí amenazado… quizá por la inconsciencia de la juventud o porque yo estaba completamente solo ante ellos; tal vez les llamó la atención que ese joven del otro extremo geográfico de México que no se parecía a ellos ni tenía su acento, quisiera decirles cosas y escuchar otras tantas de vuelta. La conversación con el segundo maestro fue más o menos la misma que con el primero y poco a poco me di cuenta que estas personas, más que ayudarle a un País cuya población mayoritaria no sabe que no sabe, representaban un daño. La gente a nuestro alrededor -unos del movimiento, otros no- sólo permanecía en silencio cuando yo daba mis argumentos, que eran elementales y ciertos. Quizá por ello, este maestro me propuso acompañarlo al campamento principal, “para que yo conociera mejor qué hacían ellos”. Me presentaron -siempre con gran amabilidad- con el jefe del Valle Central de Oaxaca; una experiencia irreal. Platicamos unos 40 minutos y sólo afiancé mi opinión.

Seis años han pasado desde entonces. Oaxaca está completamente tronada educativamente y existe una correlación directa entre cómo está ese lugar y cómo se educa a lo más importante que tienen: Su gente. La “reforma educativa” (que no era educativa, sino laboral) de Peña fue completamente destruida y en las nuevas reglas -también laborales- que acaban de aprobar formalmente los diputados (con el visto bueno del Presidente), todo indica que la CNTE tiene la mano alta. La gran desigualdad que existe en México tiene una relación directa con el sistema educativo en bancarrota que hemos tenido… y no existe mejor igualador social que la educación de calidad. Me preocupa e inquieta el escenario que tenemos enfrente.