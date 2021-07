El prestamista oficial

El lunes destapó a sus “seis gallos” iniciales para el 2024; el martes ignoró la nueva crisis que viene por el Covid; el miércoles (en el ataque sistemático contra la prensa) intentó crucificar a Joaquín López Dóriga, porque supuestamente mintió en un tuit; el jueves se lanzó contra el priista Ildefonso Guajardo, por enriquecimiento inexplicable (algo que el ahora diputado federal electo respondió mediante una carta)y el viernes hizo malabares para exonerar a ooootro hermano ventilado mientras recibía dinero en efectivo de parte de David León, el ahora prestamista oficial de la familia López Obrador.

El Presidente trae la brújula perdida. Las Mañaneras podrían ser un excelente ejercicio si dedicara su tiempo a analizar los problemas reales y serios del País. La pandemia está de nuevo en pleno ascenso, pero ese tema no merece más de cinco minutos de vez en cuando. Ahora deberían estar explicando los riesgos que corremos, informar sobre las muertes de personas que ya fueron vacunadas y cuál es la realidad sobre las cepas nuevas.

Este fin de semana hubo más de 200 ejecuciones en todo el País, pero él jura y perjura que estamos felices, como si esos asesinatos fueran producto de nuestra imaginación y no el reflejo de un crimen organizado que se siente por encima de cualquier autoridad porque saben que para ellos no hay balazos, solamente abrazos.

Lilly Téllez lo describió con total exactitud en un tuit, donde dijo que López Obrador comete un acto de cobardía porque arremete “contra quienes cargan un micrófono, no contra quienes cargan un cuerno de chivo”. Esto en referencia a esa lamentable sección de los miércoles donde una chamaca improvisada “crucifica” a los periodistas que critican la actuación de quien debería estar gobernando de tiempo completo.

El jueves, Carlos Loret de Mola publicó un video más. Ahora el personaje central fue el hermano menor de Andrés Manuel, de nombre Martín y a quien le llaman “Martiniano”. En la escena, David León (el mismo que iba a ser encumbrado en la 4T, pero fue balconeado mientras le daba dinero a Pío, el hermano mayor) le da 150 mil pesos al buen “Martiniano”.

¿Puso el video en la Mañanera del día siguiente? ¿Dijo que investigarían y caería el peso de la ley si se comprobaba un acto de corrupción? Noooo, claro que no. El señor nos salió con que a ese hermano no lo veía desde hace como cinco años (ser un hermano así, tener un hermano así) y que, además, “es un asunto personal que lo están convirtiendo en asunto político. Fue un trato personal entre David León y mi hermano".

Mister Leónquiso componer el asunto tuiteando que se trataba de un préstamo personal (salido de la bolsita derecha de su pantalón). Mmmmh, ¿en serio? Qué interesante. ¿Le prestaba 150 mil cada mes?, porque eso se dice en el video. Y otra cosa, ¿como para qué grabó la escena si solamente era un “prestamito” a su amigo, que por pura casualidad es hermano de YSQ? Supongo que un día de estos va a publicar el video del momento en que “Martiniano” le paga el préstamo.

Habíamos quedado en que este gobierno era híper honesto, prístino, y que a nadie se le iba a tolerar la corrupción. De hecho, el mismo AMLO afirmó que solamente se hacía responsable por él y su hijo Jesús Ernesto, quien es menor de edad. Ok.

Y en lo que resta del mes nos va a recetar sus motivos para que vayamos a emitir nuestro voto para “enjuiciar” a los expresidentes. Bueno, a todos los que siguen vivos, menos a Echeverría porque éste seguramente lo apoyó cuando iniciaba en el PRI (el Peje, no Echeverría). No importa que haya sido el artífice de Tlatelolco y el Jueves de Corpus. Lo peor es que se trata de un farsa porque la pregunta no habla de juicios. Es más, ni siquiera le entendemos a la redacción. Y no hablo de que la justicia no debería estar sujeta a una consulta ciudadana, porque luego se enojan los defensores.

Estas son sus prioridades. Triste momento el que vive México: Desempleo, inseguridad, falta de medicinas, decrecimiento en la economía, el narco dominando regiones enteras, los chamacos con un año y medio de preparación académica tirada a la basura.

Y el Presidente armando circo tras circo para convencernos que somos más felices que esos cubanos que exigen Patria y Vida.