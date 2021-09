El equipo de Durazo

Un buen gabinete es clave para el desarrollo de cualquier Gobierno. Alfonso Durazo anunció ayer la parte central de su equipo de trabajo y luce interesante. Algunos nombramientos estaban bastante “cantados”, pero trajo sorpresas. La primera fue que no apareciera María Dolores del Río y que dejara pendiente anunciar a los titulares de Educación, Economía y Seguridad. ¿Será que hacia allá apunta la flecha de María Dolores? Sería tan interesante como sorpresivo.

Alvaro Bracamonte Sierra en Secretaría de Gobierno. Definitivamente un perfil diferente, pensado “fuera de la caja”. Es un intelectual con muy poco roce político, lo cual podría ser cuestionado por los expertos, pero esas son sus fortalezas. Es un hombre con prestigio, serio, que nunca se ha enredado en escándalos. Lo verán con respeto y garantiza que no habrá “travesuras de bajo nivel” desde la oficina número dos del Gobierno estatal. No es alguien que se preste a esas cosas.

Célida López a Turismo ya estaba muy visto. Ella es una mujer efectiva y seguramente traerá ideas diferentes y dará resultados. El perfil del puesto es ideal para su personalidad. En Salud va José Luis Alomía, otro nombramiento muy obvio. Es figura nacional, tiene el oficio y, sobre todo, sabrá coordinarse y traer recursos de la Secretaría a nivel federal porque fue miembro prominente de ella. Ya fue funcionario de salud en Sonora y le fue muy bien.

Omar del Valle Colosio a Hacienda es otra decisión adecuada. Fue el encargado de coordinar al equipo de transición. Es economista por el Tec de Monterrey y estudios de postgrado en Harvard y Georgetown. Sobrino de Luis Donaldo, tiene un perfil técnico y es de todas las confianzas de Durazo.

En Sedesol va Wendy Briceño. Es demasiado para ella, no se ha caracterizado por ser muy efectiva. La buena noticia es que ya no será diputada federal. Olga Armida Grijalva al fin tiene un reconocimiento a su trayectoria, va a la Secretaría del Trabajo. Es honesta, directa y respetada.

Guillermo Noriega tiene el perfil exacto para la Contraloría. Un paquete grande, pero sabe de qué se trata, ha dedicado gran parte de su vida a estas actividades. Como delegado del IMSS fue efectivo.

Al DIF va Lorenia Valles Sampedro. Una mujer luchadora y sí le interesa apoyar a las clases más desprotegidas. Excelente nombramiento. Como diputada federal tuvo sus tropiezos, pero el resto de su carrera política ha sido congruente y responsable.

La primera impresión habla de un equipo de trabajo muy analizado, que busca efectividad. Sí se ve completo. Salvo detalles, apunta a un buen inicio de sexenio.

9/11

La plataforma Apple-TV lanzó un documental de 90 minutos sobre lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 en el seno del poder de Estados Unidos. “9/11: Así se vivió en la Casa Blanca” es el título. Se trata de un trabajo digno de ver y analizar para cualquier persona, pero sobre todo para los políticos y aspirantes a ello. Empieza con un video de George Bush corriendo, en la madrugada de ese día, en Florida. Es un seguimiento puntual de cómo se vivió ese día, que cambió al mundo, desde la Casa Blanca. Muestran lo que es un verdadero “war room”, el manejo de crisis. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice y otros personajes explican el porqué de cada decisión. El Presidente estaba en Florida y tenía prisa por ir a Washington porque era el “Comander In Chief” y quería estar allá para mandar mensajes a la nación. No fue fácil porque no sabían si los terroristas lo tenían ubicado y tratarían de derribar el Air Force One. Termina con el mensaje (explica el porqué de la frase central) que Bush redactó de manera personal. Tres días después fue a lo que habían sido las Torres Gemelas para entender la magnitud y escuchar a familiares. Bastante recomendable. Y no es por grillar, pero me llamó la atención que Bush estuviera desesperado por llegar a su oficina para dar certeza y girar instrucciones para combatir el terrorismo. Ahí, mi mente viajó al 17 de octubre del 2019 y recordé cómo trascendió que, mientras Culiacán (y el País) estaban bajo la amenaza del narco, el presidente AMLO estaba desesperado por dejar su oficina y volar a Oaxaca. Una situación así ameritaba su total concentración para dirigir este operativo, pues también es el “comandante en jefe”. En fin, cuestión de estilos… y de prioridades.

Martín Holguín