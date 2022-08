El dinosaurio reencarnó

Morena se mostró en toda su magnitud. Un partido que no se atrevió a ser diferente, pese al discurso incendiario de la honestidad valiente. Al final lo dominan esa mezcla de ansias de poder concentrados en personajes emanados de las entrañas del perredismo, el recalcitrante priismo y la ambición desmedida del “neopanismo”.

Acarreos, uso de dinero público para movilizar votos, acusaciones de fraude, división entre “buenos y malos”, exigencias de piso parejo para el 24 cuando saben que lo suyo, lo suyo, es el dedazo que tanto enorgullecía a aquel priismo, su padre político. Modificando un poco la frase de Monterroso: “Y cuando despertó el dinosaurio había reencarnado”.

El PRI vuelve a estar ahí. Los gobernantes emanados de Morena no tienen pudor al usar el dinero del pueblo para llevar gente que les ofrezca el control del partido a través de las urnas, unas urnas más amañadas que los “destapes” del siglo pasado.

Qué pena ver que eso es la esencia de Morena. Un partido al que muchos mexicanos se han aferrado con la esperanza de que todo cambie, que los políticos decidan lo que necesita ese pueblo, pero que termina dominado por la ambición desmedida de personajes que sólo buscan controlar, cobrar revanchas y solucionar su futuro económico.

Morena mostró su propia nomenklatura, al más puro estilo del PRI noventero cuando armaron el complot para asesinar a Colosio. Es una nomenklatura extraída ideológicamente de aquella poderosa élite que todo controlaba en la desaparecida Unión Soviética.

Los gritos triunfalistas después de un fraude son exactamente los mismos. “Fue un proceso histórico”, dijo Mario Delgado. ¿No tienen más recursos discursivos que repetir esos clichés de toda la vida? No fue histórico si lo vemos por cualquier ángulo posible. Para empezar, eso ya lo hacían los tricolores y no es algo para presumir. Vergonzoso que, por ejemplo, en Veracruz no haya habido apoyo alguno para Sergio Gutiérrez Luna, el famoso “Gutierritos” que presidía el Congreso y terminarán haciéndolo candidato a la gubernatura dentro de dos años.

El “rayito de esperanza” podría ser la reacción de Andrés Manuel López Obrador, que reconoció las irregularidades, pero da la impresión de que lo hizo sólo “para quedar bien”. Finalmente es él quien más disfruta de ese férreo control en su propio partido, del dinosaurio que tejió a mano. Ebrard, Monreal, Adán Augusto y la Sheinbaum podrán exigir su piso parejo viendo hacia la candidatura presidencial del 24, pero saben perfectamente que tendrán que doblegarse ante elcapricho que les ordene el famoso YSQ.

Quizá Ebrard pueda salirse del huacal y abandonar el partido porque ya sabe lo que significa el “dedazo” en contra. Lo vivió en 1993 cuando era el “dedo chiquito” de Manuel Camacho, quien hizo tremendo berrinche después de que Salinas dijo: “No se hagan bolas, el bueno es Colosio”. Ebrard debe tener fresco en su memoria aquel momento y sabe que la “disciplina” acabó con la carrera de su “sensei”. El 25 de marzo de 1994, dos días después del asesinato de Colosio, Camacho intentó hacerse candidato, pero nuevamente fue descarrilado por aquella “nomenklatura”, ya no por Salinas que en ese momento sí lo quería. La estrategia fue muy fácil, lo señalaron como el primer sospechoso del magnicidio y no pudo conseguir la ansiada carta de exoneración firmada por Diana Laura Riojas, la esposa del candidato asesinado.

Todo esto viene a cuento para explicar cómo es que la política mexicana es cíclica. Hoy, 28 años después, los mismos nombres siguen en el poder. Quienes controlaban entonces, controlan ahora. Hay caras diferentes patrocinadas y protegidas por los mismos de siempre. Algunos protagonistas de estos tiempos eran personajes de reparto aquellos años, pero hicieron la “apuesta correcta”.

Nos han vendido un cambio muy bonito, ataque a la corrupción, a la ineficiencia, a las malas decisiones. A la hora de actuar, la historia no se modifica en lo más mínimo. Las licitaciones son de mentiritas, prometen obras suntuosas sabiendo que no hay dinero. Hablan de futuro y ni siquiera pueden echar a andar un hospital que sólo requiere que lo equipen. No se ruborizan al decir a los sonorenses que traerán agua desde Tabasco. La burla como forma de Gobierno.

Eso es Morena. Su origen viene de un híbrido donde confluye lo más nefasto de nuestro pasado. ¿Hay algo bueno en ese partido? Seguramente sí pero, como es costumbre, no los dejarán avanzar. La historia siempre se va a repetir…

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@ gmail.com