El bucle mexicano…

Los mexicanos estamos atrapados en un lamentable bucle político. Una y otra vez se repite la historia. Candidatos van y vienen con su monótona cantaleta, con las mismas promesas. Ya hablaron de “renovación moral”, que “la solución somos todos”, del “bienestar para tu familia”, hubo en el 2000 uno que prometió “el voto del cambio” y así hasta llegar a “la esperanza de México”. Siempre ponen sobre la mesa un giro de 180 grados y, al muy poco tiempo, nos damos cuenta que es de 360 grados… y a empezar de nuevo el mismo y trillado camino.

La semana pasada circuló en redes sociales una portada de la revista Impacto, publicada el 1 de noviembre de 1978. Hace 43 años, cuando el PRI tenía todo el poder. El presidente se llamaba José López Portillo, un populista que se decía orgulloso de su nepotismo porque tenía encumbrado a su hijo José Ramón, su hija Paulina tratando de entrar a la farándula y su protagónica esposa de gira con la Sinfónica Nacional por Europa (¿les suena la historia?). Jolopo tenía a su servicio al Congreso, ambas cámaras con mayoría calificada, actuando en plan de aplanadora. Era un maestro de la actuación, hasta lloró cuando prometió defender el peso como un perro. Le apostaba todo el petróleo y al final de su sexenio enfrentó una crisis profunda, tan profunda que decidió nacionalizar la banca.

No sé si encuentren similitudes con lo que sucede en este 2021. Parece una calca, hasta coinciden en que les gusta usar sus dos apellidos como uno solo (es de más caché entre la clase dorada mexicana) y en ambos casos el primero es López.

Volviendo a la portada de Impacto, tenía la imagen de Wanda Seux, una vedette (encueratriz se les decía en ese tiempo) paraguaya que hablaba “del amor libre y sin ataduras”. Wanda acaba de morir, pero hay multitud de “influencers” (de ambos sexos) que traen el mismo discurso y usan fotos muy parecidas para promocionarse.

La nota principal de ese semanario decía: ¡Alguien tiene que hablarle claro al Presidente! Mmmmh, tampoco en esos tiempos se animaban los miembros de su equipo, los políticos afines y opositores o “sus” legisladores a decirle las cosas de frente al Presidente. Si lo cuestionaban los corría (igualito que a Alfonso Romo); si decidían jugar “por la libre” en algún Estado como Guerrero, también eran eliminados (tal como le pasó a Irma Eréndira); los gobernadores de su partido aceptaban sin chistar lo que les mandara en el presupuesto. Un dejá vú otra vez, diría Yogi Berra.

La segunda nota: “No se resuelve la crisis por culpa del régimen anterior”. Sí, Jolopo estaba entrando a su tercer año y seguía culpando de todos sus males a Luis Echeverría. Miren nada más que casualidad. La diferencia es que ahora no es sólo el régimen anterior sino “los regímenes anteriores”, especialmente Salinas y Calderón.

Otra nota de portada: “El Gobierno no es el único capacitado para manejar nuestros recursos”. Bueno, tampoco en eso hemos cambiado. Todo son caprichos del que tiene su oficina en Palacio Nacional. El presupuesto va dirigido a sus intereses particulares, a “su sello” sin importarle las necesidades del País. Si desde Sonora solicitan dinero para capacitar y contratar a mil nuevos policías estatales, les dice que no, que se cobijen en la Guardia Nacional porque las prioridades se llaman Dos Bocas, Santa Lucía y Tren Maya. ¿Les queda claro? Y no busquen a los diputados federales morenistas de su Estado porque ellos son propiedad del “jefe” y aprobarán todo sin mover una sola coma. A callar todos.

Y la última historia de esa portada es una joya: “JLP deja el País en manos del Ejército”. ¿Recuerdan que les decía que todos prometen un giro de 180 grados en sus gobiernos y termina siendo una farsa de 360 grados y volver a empezar? Bueno, esto lo resume todo. En 1978, los medios señalaban la misma “estrategia” que López Obrador sigue en 2021.

Lo lamentable es que no se trata de una historia de ficción…

AJUSTES

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, está en etapa de reestructuración. Bueno, eso dice. Lo interesante es que encontró 200 plazas vacantes que va a “congelar”. Informa que había 198 puestos con tareas duplicadas y 250 plazas irregulares. Ahorrará 500 millones. Mmmh, duplicidad de funciones e irregularidades son actos de corrupción. ¿Desde cuándo existían? ¿Habrá procedimientos legales? Esta historia continuará.