Confieso que eso de escuchar el “informe”, que ofrecería el “gobernador” (con minúsculas y entre comillas), me daba bastante flojera, aunque terminó ganando mi obligación periodística y esa morbosa curiosidad por saber si tendría las “agallas” de realizar su pantomima en el Auditorio Cívico de Hermosillo y no en el Parque Lincoln, de Polanco. Porque como Gobernador de Sonora ha sido un mediocre dirigente morenista en CDMX.

Primera sorpresa, decidió hacerlo en Hermosillo. Muy tempranito perdió mi interés el bueno de Alphonse Durazé. Agradeció tooodo el apoyo del Peje en este año. Si no fuera una mentira tan dramática provocaría una carcajada. ¿Apoyo en qué? ¿En haberte ordenado que dejaras el Estado al garete para irte a coordinar (pésimamente, por cierto, porque todo terminó en pleitos) la selección de Claudia como Miss Corcholata 2024? Una vez lamidas las suelas presidenciales, el señor tuvo a mal soltar esta frase: “Hoy reafirmo mi lealtad y compromiso con la transformación de Sonora y nuestro País. Nos toca a nosotros combatir el atraso de 36 años del periodo neoliberal”. Sobre este punto, te tengo dos comentarios:

1.- No veo cómo puedas reafirmar tu lealtad a un Estado que has tenido abandonado desde que tomaste protesta y de manera más consistente hace quince semanas en que flagrantemente te fuiste a cumplirle al Peje su capricho de dirigir el Corcholata Fest. Sería bueno que nos mandaras tu definición de la palabra lealtad.

2.- A ver, a ver, ¿te toca combatir los 36 años de atraso del periodo neoliberal? Como dirían los chamacos de hoy: #SeasRidículo. Te refrescaré tu débil y convenenciera memoria. Hace 36 años, allá por 1987, eras el “dedo chiquito” de Luis Donaldo Colosio, quien a su vez era ese meñique de la mano derecha de Carlos Salinas de Gortari, a quien le coordinó la campaña presidencial. Cuando ubicas la era neoliberal ahí, significa que señalas a Salinas como el que la inició. Y qué te cuento, Colosio fue parte toral Durazo el neoliberal de eso. O sea que esos primeros seis años de los 36 que mencionas (1988-94), te los pasaste “cachetonamente” viendo la lana pasar al lado de Colosio, quien en ese sexenio dirigió el PRI y luego le crearon la Sedesol, toda para él solito. En 1994, Colosio fue asesinado en plena campaña. Tú, Alfonsito, seguías como su particular y sin chistar ni defender tu dignidad, como ameritaba después de que el Sistema asesinara a tu jefe, te cobijaste en Esteban Moctezuma porque Zedillo no te quería. Eso te hizo renunciar al PRI años después cuando no te hicieron candidato a nada. Ya a inicios del 2000, con esa astucia y nivel acomodaticio que tienes, te fuiste a los brazos de Fox de quien también fuiste particular y a los tres años traicionaste haciendo pública una carta donde balconeabas cosas internas. ¿Regresaste algo al irte? Claro que no. Se puede afirmar que hace menos de 20 años estabas pegado a la ubre oficial y go$ando del neoliberalismo. Así que no sigas con ese cuento hipócrita, ¿bueno? Volviendo al “informe”, debo decir que me siento víctima de un fraude. Jamás se disculpó por haberse ido a dirigir Morena. Es más, ni siquiera tocó el tema. “Para más inri”, dijo el español, es hora que no renuncia al puesto. No se puede dirigir un partido y al mismo tiempo ser “gobernador”. Eso denota una carencia total del más elemental sentido de la ética personal y profesional. Mucho menos reconoció su fracaso en seguridad, ni mencionó la corrupción en su Gobierno, tampoco le mandó un mensaje a su alcalde (suyo de su propiedad) de SLRC, quien al estilo Peje dio el “bastón de mando” del Municipio a su hijo.

Estos 4Teteros piensan que los cargos públicos son hereditarios. “¿A quién saqué apá?”, podrán decir, jajaja. En resumen, Monsieur Durazé tuvo la osadía de plantarse frente a los sonorenses, no reconocer un solo error y mucho menos mostrar su renuncia como CEO de Morena and Co. Ya van quince semanas de Sonora sin Gobernador. Pero eso sí, el amigo nos quiere ver la cara de apaches y viene a platicarnos que todo es maravilloso y su “Gobierno” (no se burlen, jajaja) va viento en popa. Colofón: Vi a un demagogo, corrupto y enamorado del poder, que desdeña a los sonorenses que malamente votaron por él en 2021.

PD: A mi no me reclamen. No voté ni votaría jamás por él.