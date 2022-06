Esta semana la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad incrementar en 75 puntos base (pb) la tasa de interés de referencia acumulando así 375 pb en un año y 225 pb de febrero a la fecha, expresando su intención de continuar elevando la tasa de referencia y actuar con firmeza en caso de que se requiera. La política monetaria en sintonía con otros bancos centrales en la búsqueda de contener la inflación sin provocar una recesión es un ejercicio complejo. Los analistas en Estados Unidos estiman que su economía tiene un 50 a 60% de probabilidad de recesión, que de cumplirse dicho pronóstico tendría efectos adversos para la economía mexicana. La probabilidad de estanflación en México se eleva cada día.

La deuda del Gobierno federal a abril era de 14 billones de pesos, aumentó en los primeros cuatro meses 513,034.3 mdp. La deuda total del sector público en Sonora a marzo de 2022 era de 29,443.4 mdp equivalentes al 3.6% de producto interno bruto estatal. Para el Gobierno del Estado de Sonora el incremento en tasas de interés en 2022 representa una carga adicional anual del orden de 540 millones de pesos, cifra superior a lo presupuestado en 2022 para desarrollo social de 516 mdp. El reciente anuncio del Gobernador Durazo de haber liquidado la deuda de corto plazo contraída por su administración para superar la crisis de flujo de caja al inicio de su administración les permitirá, ahora sí, cumplir con la promesa de campaña de no endeudar más al Estado que al primer trimestre ya tenia el 74.8% de sus participaciones afectadas para garantizar la deuda.

Los retos económicos que ante lo cuestionable de la conducción ó ausencia de política económica del Gobierno están en la misma prioridad que la crisis de seguridad y ausencia de Estado de Derecho imperante en todo México. Encuentro las palabras de los gobernantes un abismo existente entre aspiración y capacidad, discurso y realidad, deseo y posibilidades, propaganda y datos, así como intenciones y presupuestos.

La evasión discursiva por parte de los gobernantes de los grandes problemas dejo de ser un ejercicio de proyectar un optimismo convirtiéndose en una evasión de la realidad preocupante, discurso que sólo existe en la burbuja en la que viven resguardados por sus guardias pretorianos que los aíslan de la realidad y a su paso van retirando los espejos donde puedan ver reflejado en lo que se han convertido.

El sostener una reunión diaria de gabinete de seguridad, mesas de seguridad, cuartos de guerra y otras tantas respuestas oficiales ante la violencia generalizada no esta dando resultados. Lo que inicia como virtud y templanza de mantener el rumbo contra viento y marea ante el fracaso reiterado es oligofrénico y una trampa común de los gobernantes. Lyndon B. Johnson, con gran capacidad política y una agenda transformadora en materia de derechos civiles y electorales, ante la guerra de Vietnam se involucró de tal manera que él personalmente decidía los objetivos a bombardear, dilapidando su capital político en una guerra que detestaba, que él no inicio y que no logró concluir en su administración. El problema de seguridad interna no inicia con este Gobierno, en campaña la promesa de López Obrador de regresar al Ejército a los cuarteles era la correcta, ya en funciones cayó en la trampa de repudiar sus promesas abandonando lo que su gran instinto político le indicaba era lo correcto. El fin de esta historia ya lo alcanzó, estamos ante un Gobierno fallido y de no cambiar el rumbo ante un Estado fallido.

El discurso simplista de buenos y malos, conservadores y liberarles, y otras tantas distinciones que se nutren en agravios y rencores de un pasado lejano, ademas de polarizar, dividir y confrontar precluye la capacidad de conversar, acordar, colaborar y coordinar acciones futuras que permitan enfrentar los retos actuales. Al no reconocer la legitimidad del adversario político lo convierte en su enemigo dificultando la convivencia pública civilizada.

En 1516 se publicó el libro Utopía de Tomás Moro sobre una comunidad imaginaria pacífica, en el contexto de aquella Europa medieval llena de conflictos representaba una crítica a la sociedad en su tiempo. Cinco siglos después en el México de 2022 no obstante el “vamos muy bien” de la propaganda pública nos enfrentamos a lo opuesto, una distopía donde la alienación y deshumanización se nos presenta en actos barbáricos día tras día. No debemos permitir la normalización de la violencia y de conductas antisociales, no hay que claudicar ante dicha normalización.

La alternancia de partidos en el ejercicio de Gobierno inicia con una gran ilusión de cambio, alentada por la desilusión en los gobernantes, es ya inevitable en este cuarto año que esta administración federal va a terminar de nuevo en desilusión. Para romper este círculo perverso y que no se repita el fenómeno de la desilusión es tan sencillo como evitar ser ilusos, el político busca el poder y una vez alcanzado hará todo lo posible por mantenerlo. La ilusión de política como ejercicio de servicio público fincado en una propuesta de futuro con principios determinados, es sólo eso, una ilusión. Basta con revisar las fichas curriculares de los gobernantes y su contorsionismo doctrinal, como decía Marx, Groucho no Karl, “estos son mis principios y si no te gustan tengo otros”. Ante una clase política incapaz de construir el futuro la respuesta está en la participación ciudadana.