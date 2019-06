Diputados de plástico…

¿Qué pasa con los diputados de Morena en el Congreso del Estado? Lo que menos necesita Sonora es una bancada cerrada, a merced de “asesores” con motivaciones personales y dando la espalda al pueblo en temas tan importantes como la revocación de mandato en la alcaldía de Bácum, que hoy tendrá su segunda lectura en sesión extraordinaria de la Permanente.

El alcalde electo de ese Municipio, Rogelio Aboyte Limón, surgió de las filas morenistas, pero resultó una “fichita” y ahora está encarcelado en Estados Unidos por falsificación de documentos. La semana pasada ya hubo un intento de revocar el mandato, pero los doce diputados de su bancada votaron en contra y el Municipio está paralizado. Eso sí, otorgando algo así como 73 mil pesos mensuales al partido.

A Bácum le urge un alcalde sustituto y a Sonora diputados responsables. Los de Morena están en manos de sus asesores y las otras bancadas deben comprometerse en las sesiones. Por ejemplo, Gildardo Real lanzó ayer un bonito tuit diciendo que los municipios gobernador por Morena eran lo peor en torno a la seguridad. Todo estaría muy bien si no hubiera abandonado la última sesión del Congreso para irse al aeropuerto, así que no votó en la revocación de mandato de Bácum. Para poder reclamar hay que tener autoridad moral y ser responsables al 100 en su encomienda, señor diputado.

Hoy habrá sesión, se necesitan 22 votos para la revocación de mandato. Y “de pasadita” no estaría mal que le entraran al tema de la agrupación llamada “AMLOpafa”. No es necesaria otra “pafa” y es una maniobra electorera más. Ya les gustó. Estos diputados me recuerdan aquellos grupos musicales noventeros a los que les decían “de plástico”, porque sólo estaban poco tiempo de moda. Tres años cuando mucho.

Totalmente Anti-Palacio

Con la novedad de que el señor Presidente “no se halla” en Palacio Nacional y por eso prefiere salir todos los días de gira. Sigue en campaña cuando ya debería ser gobernante de tiempo completo. Resulta preocupante que en este País no haya contrapesos suficientes.

Un México con tantos problemas internos por falta de presupuesto en los estados de repente está dispuesto a regalarle 30 millones de dólares (alrededor de 570 millones de pesos) a El Salvador. ¿Lo necesitan los salvadoreños?, seguramente sí, pero no parece correcto que los recursos vayan allá cuando los estados del País tienen carencias. En Sonora caerían muy bien.

Me llama la atención el silencio de los gobernadores. En Durango, José Rosas Aispuro se dice “preocupado” porque en un mitin y con una “votación a mano alzada” le cancelaron un metrobús, que era muy necesario en Gómez Palacio. ¿Hasta dónde y hasta cuándo se van a seguir permitiendo esas intromisiones en las decisiones estatales? Encima de todo eso, resulta que el chistecito de la cancelación del aeropuerto de Texcoco va a dejar una deuda que tendrá que ser pagada en 19 años, vía los impuestos generados por el TUA. Tirar el dinero de los mexicanos de esa forma es corrupción.

Es un serio problema que, para AMLO, sus cercanos son gente honesta y el resto de los mexicanos una bola de rufianes.

La cartilla

Vienen mil 800 elementos de la Guardia Nacional a Sonora y, mientras se decide la manera en qué van a operar, hubo una reunión presidida por Alfonso Durazo y Claudia Pavlovich con los 72 alcaldes de Sonora. En ella los munícipes recibieron una “lectura de cartilla” de parte de ambos. En pocas palabras les dijeron que asuman su responsabilidad, que no escondan la cabeza bajo la tierra tratando de justificarse porque las policías municipales son las primeras respondientes en el caso de la seguridad pública. Les dejaron en la mano la pelota de la capacitación, de la responsabilidad y que revisen a fondo lo que hacen y dejan de hacer los agentes en las corporaciones municipales.

El espejo

La estadística es alarmante. Sonora fue tercer lugar nacional en suicidios en el 2017 y el año pasado se registraron 262. Hasta abril de este 2019 iban 59. Con esa referencia, la Secretaría de Salud, que encabeza Enrique Claussen, lanzará hoy “Ponte frente al espejo”. Un proyecto de prevención, en el que habrá evaluación y después el apoyo de terapias para apoyar la salud emocional de los sonorenses. En el papel luce excelente la idea, algo que puede hacer la diferencia en la población.