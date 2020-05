Desempleo y Covid en Sonora 

El fin de semana AMLO afirmaba que México perdería alrededor de un millón de puestos de trabajo a consecuencia de la terrible contingencia sanitaria. Tan sólo en abril desaparecieron 550 mil. Con los datos disponibles al 22 de mayo, enfatizó el Presidente, las pérdidas serían menores en este mes, aunque el acumulado desde marzo hace esperar que la estratosférica cifra de pérdida de empleos se cumplirá. Vale decir que consultores privados estiman una mayor destrucción de fuentes de empleo.

Como sea, el problema es peor en el país vecino pese a los billones y billones de dólares inyectados para reactivar la economía; de hecho, esos montos no han servido para reanimar ni la actividad económica ni el mercado laboral. Éste, en especial, experimenta la caída más brutal en muchos años: entre marzo y mayo se han perdido alrededor de 30 millones de puestos de trabajo. La tasa de desocupación en esa nación casi alcanza el 15%, cifra gigantesca sólo vista en la Gran depresión del 29-32.

A nivel local, los problemas causados por el coronavirus no se han hecho esperar. La suspensión de actividades en industrias importantes ha puesto en un verdadero predicamento la situación del mercado laboral, del sector externo y desde luego del desempeño del PIB, mismo que ya venía arrastrando una evolución preocupante desde hace un par de años.

En particular Sonora perdió alrededor de 11 mil puestos de trabajo sólo en marzo; en abril poco más de 10 mil. Estos resultados anularon los empleos generados en enero y febrero y lo triste es que el horizonte no se aprecia muy favorable considerando que el pico de la emergencia en la entidad se prolongará más allá del 31 de mayo, fecha en la que terminará la jornada nacional de sana distancia promovida por el Gobierno federal. De hecho, en la conferencia del martes el portavoz de la lucha contra la pandemia a nivel federal señaló que el “acme” de la curva epidémica en la entidad y en especial en la capital sonorense, se registrará alrededor del 4 de junio. Este es un elemento importante a considerar en el plan de reactivación estatal y por tanto en los criterios que se acuerden para reabrir las actividades no esenciales.

En cuanto a los municipios, los más afectados en términos de empleos perdidos por las medidas tomadas para combatir la pandemia son Hermosillo, Caborca y Puerto Peñasco. Hermosillo perdió en abril 3 mil 724 puestos de trabajo, mientras que en Caborca la cifra resulta exagerada dada su densidad demográfica y económica: 3 mil 250 que representaron el 13% de los trabajadores inscritos en el IMSS un mes antes. Puerto Peñasco perdió en abril el 9% de los empleos de marzo, esto es 754; la precaria situación laboral que vive este Municipio deriva naturalmente de que la actividad turística es de las más afectadas por la epidemia la cual constituye la columna vertebral de ese paradisiaco destino.

Hay algunos municipios que, a contrapelo de lo sucedido regionalmente, exhiben crecimientos en puestos de trabajo; destacan los del Sur del Estado, particularmente Navojoa y Cajeme, que suman más de mil 200 empleos nuevos en abril. Nada mal tomando en cuenta la gravedad del momento económico.

Cuando estén disponibles las estadísticas oficiales de mayo, cosa que ocurrirá más o menos a mediados de junio, seguramente la involución del mercado laboral se habrá acentuado y habrá necesidad de poner en marcha un plan de reactivación económica centrado primordialmente en la recuperación de los puestos de trabajo hasta ahora perdidos. Ojalá que entre los distintos niveles de Gobierno logren coordinarse para confeccionar una estrategia clara orientada a amortiguar el desastre económico y laboral que está provocando la pandemia.



Golpe legislativo sofocado



“Haiga sido como haiga sido”, pero parece que el intento de modificar las reglas electorales en lo oscurito ha sido sofocado. Esperemos que los legisladores se ocupen ahora sí en lo importante: La salud de los sonorenses.



Álvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía. Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.