De vez en cuando la política...

Hay días aciagos en la vida de un analista político, en los que se cuestiona: ¿Y para qué demonios sirve lo que planteo en mis columnas, en mis apariciones en diferentes medios? Siempre, cuando el humo se despeja, los mismos de siempre se salen con la suya. Los ciudadanos estamos acá, enfrentados, porque un tipo que vive en Palacio Nacional ya nos dividió en amigos y enemigos y los otros, los que ya vivieron ahí y nos fallaron, voltean a pedirnos piedad para sacar a los recién llegados. Como si ellos lo fueran a hacer mejor.

Lo peor es cuando vemos que la famosa “sociedad civil” va por ahí, deambulando, con ganas de cambiar sus vidas, pero sin líderes, rodeados de una bola de gañanes, a quienes les conviene tenernos enfrentados para que no veamos su rapacidad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Veo a Morena y no entiendo cómo es que sigue teniendo militantes después de esa perruna defensa de un tipo impresentable como para Salgado Macedonio, a quien le permiten que ponga a su hija como candidata a Gobernadora. Ni el PRI en su momento de mayor control se atrevió a tanto. ¿Se enojan los morenistas? Claro que no. Hinchan el pecho y se regodean con la fortaleza de su toro violador.

Volteo al PRI y me pregunto cómo es que sigue teniendo militantes después de que "Alito" se apoderó de las candidaturas y regaló diputaciones a Moreira, a la esposa y a los mismos de siempre.

¿Qué fue de aquel PAN combativo de los “Pelón” Rosas, Castelo, Paco Barrera, Alma Vucovich, César Dabdoub, Leonardo Yáñez? Por segundo proceso consecutivo su principal candidatura se la regalan a un ex priista. ¿No hay un solo panista con capacidad? ¿En qué momento dieron el control del partido a un grupito de pasado colorado?

¿La esperanza es Movimiento Ciudadano? ¿En serio? ¿No conocen a Dante Delgado, el ahora gran reformista? Es un tipo que le entiende a eso de mantenerse en el poder y siempre salir ganando. Tiene claro cuándo debe aliarse al Peje, para luego abandonarlo uniéndose a sus rivales y lee perfecto el momento de irse “por la libre”.

¿Y los empresarios? Hacen su lucha, hay que reconocerlo. Pero cuando los tres poderes se alinean en dirección a un hombre es complicado avanzar más. Pero siempre estará la esperanza del voto.

El debate en detalles

IEE.- Qué vergüenza lo que hizo Guadalupe Taddei. Fallas en la señal, un formato fatal y producción de primaria. Si no pueden con un debate, ¿qué podemos esperar del PREP? Si la señora renunciara hoy, nadie se iba a enojar.

Ricardo Bours.- Amenazó a sus rivales. “Que se agarren Gándara y Durazo”, promocionó. Ya en el estrado le dijo a Durazo que la Guardia Nacional no era para presumirse y reconoció la honestidad de Gándara. Si así se comporta cuando se viste de “malote”, debe ser más bueno que la Madre Teresa cuando reparte cariño.

Alfonso Durazo.- ¿En serio no sabe improvisar y en un debate tienen que leer todo? ¿Cree que vamos a votar por alguien sin ideas propias? No pudo mencionar la etnias sonorenses (se le olvidaron “las de menor cuantía”) y nos informó que tenemos una gran riqueza arqueológica en Sonora. Eso no lo sabía, a menos que sus asesores hayan descubierto las Pirámides del Pinacate.

Ernesto Gándara.- Nunca enfrentó a sus rivales. Pidió rapidez en las vacunas. Nadie le informó que el drama es que llevamos más de 217 mil muertos y parece no tener fin. Es al que le fue menos peor.

Rosario Robles.- Trajo la frase de la noche, cuando le dijo a Durazo que si guardáramos un minuto de silencio por las víctimas de la violencia cuando él fue secretario, nos llevaría 45 días. Ni el "Borrego" ni el “agresivo” Bours pudieron superar eso… pero tampoco le dieron seguimiento.

Temo Galindo.- Fue el menos nervioso, el más directo y seguro. Tuvo que lidiar con preguntas fuera de lugar como esa de que su jefe policiaco era muy corrupto. Ajá, ¿yyyy?

Los moderadores.- Demasiado desgaste para hacer 24 preguntas y salir con reclamos a Bours porque nunca se ha atendido en el IMSS. Pues porque tiene recursos para atención privada, punto. Fue un desperdicio usar el limitado tiempo en esas cosas. A ver qué hacen los del segundo “debate”.

Bebo Zaratáin.- Pobrecito. Qué cruel el personaje que le ordenó que se postulara.