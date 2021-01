Cuando las palabras son más que palabras

No es raro que alguien profiera palabras significando repulsión por quien las escucha, por ejemplo un “te detesto”, pero con frecuencia el aludido no se da por aludido pues sabe que aquella expresión ocurre en circunstancias aturdidoras para el ofensor que poco después pedirá perdón. Esto podría habernos ocurrido a todos, tanto la posición del ofensor como en la del ofendido, y el asunto no pasa a mayores. Otras veces, en cambio, las palabras son mucho más que palabras pues provocan, incitan, seducen o amargan de tal manera a quien las recibe que se las toma realmente en serio, especialmente cuando en el lugar y el momento se cumplen ciertas condiciones que encienden pasiones y sofocan razones. Situaciones de esta naturaleza no sólo se dan al interior de una relación entre dos personas sino con alguna frecuencia en el seno familiar o entre miembros de un grupo. Al respecto la historia tiene mucho que contarnos, por ejemplo, el arrastre que algunos líderes han tenido sobre las masas para conducirlas a niveles graves de desunión y odio, guerra y hasta genocidios. Sociedades y pueblos enteros que han sido inoculados por la lengua de líderes manipuladores, engañadores. Ejemplos contemporáneos los hay encarnados especialmente en líderes políticos y sociales con frecuencia populistas y demagogos. Para buen número de críticos uno de estos casos es el presidente norteamericano Donald Trump. Hace un par de años ya era comentado que los correligionarios de Trump, tratando de amortiguar o justificar sus expresiones y algunas de sus amenazas y acciones, aducen que “hay que tomarlo en serio, pero no literalmente”, en tanto que la prensa en general “lo tomó literalmente, pero no en serio” (Salena Zito, reportera del Washington Examiner). Dicho de otra manera: Los medios destacan lo que él dice, cómo lo dice y con qué palabras lo dice pero sin tomar realmente en serio el fondo del mensaje y, por otro lado, que sus leales seguidores toman muy en serio su mensaje aunque no se preocupan tanto de cómo lo dice ni con qué palabras lo dice; la prensa lo critica por sus palabras, sus seguidores lo aman por su mensaje, fenómeno común entre populistas. En los hechos ocurridos el pasado miércoles en el Capitolio norteamericano, sede del Congreso de los Estados Unidos, la turba que tomó por asalto esa instalación estaba compuesta de mujeres y hombres leales a Trump que asimilaron muy en serio su mensaje: Dirigirse sin rendirse al Capitolio y, aunque no escucharon del Presidente una invitación explícita para invadir, vandalizar, tomar el recinto y sacar arrastrando a los congresistas de allí, interpretaron su exhortación -“no rendirse”- más allá de las meras palabras tomándola como una autorización para hacer lo que ya todo el mundo sabe que hicieron: Se enfrentaron a la Policía, destruyeron muebles y ventanales, desoyeron advertencias del cuerpo de seguridad del recinto, hubo heridos y una mujer fue muerta de un balazo. Fue un suceso que sorprendió al mundo no tanto por los hechos en sí sino porque estos ocurrieron en los Estados Unidos, que se tenía por propios y ajenos como ejemplo de saber ponerse de acuerdo como un pueblo civilizado. Bastaron unas palabras sugestivas para terminar lastimando en pocos minutos lo que costó muchos años construir, una democracia civilizada. Cualquier democracia es vulnerable a la palabrería provocadora y divisionista de un líder -un Presidente, por ejemplo- de mentalidad estrecha, ocurrente, populista y ególatra.



