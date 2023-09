Construye Durazo ‘catedral’ del PIB

El Gobernador sonorense Alfonso Durazo tiene la mira puesta en la creación de un Instituto Estatal de Planeación para desde ahí modelar un futuro económico del Estado de Sonora más estructurado y sólido.

En su Segundo Informe de Gobierno el mandatario dijo, que ya va siendo hora de que se haga en la entidad una planeación de altos vuelos y de largo alcance, para así atraer y respaldar tanto a la inversión privada como a la pública.

“Yo encabezo un Gobierno democrático, un Gobierno municipalista y un Gobierno facilitador de las inversiones”, puntualizó durante su Informe en el Auditorio Cívico del Estado.

Al 2022 la economía de Sonora reporta una importancia en el PIB mexicano del 3.5% y si el valor de la producción nacional es aproximado a 1.2 billones de dólares, entonces la entidad logra “amasar” año con año alrededor de 42 mil millones de dólares. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) que elabora el Inegi, el PIB sonorense muestra una tasa de crecimiento promedio -en los últimos años- cercana al 3%, y según el doctor en Economía Alfredo Erquizio, la entidad tiene ya el suficiente músculo industrial para de aquí en adelante caminar a una mayor velocidad, digamos al 4% anual. Para el maestro e investigador de la Universidad de Sonora, también México muestra una gran plataforma de desenvolvimiento porque la planta productiva nacional madura favorablemente con el pasar de los años y por tanto la economía mexicana puede empezar a crecer más allá del histórico 2%. Luego entonces, para Erquizio el PIB nacional tiene la capacidad para un crecimiento base del 3% a partir de este año (tal y como lo pronostica la Secretaría de Hacienda) y Sonora uno del 4%.

De ser así, el PIB sonorense moviéndose anualmente al 4%, cerraría este 2023 en los 43 mil 680 millones de dólares (suponiendo que la divisa estadounidense se mantiene en los 17.5 pesos) y al cierre del sexenio duracista en 51 mil 100 millones de dólares. El PIB por persona pasaría de los 14 mil 430 dólares a los 16 mil 327 para un crecimiento en cuatro años del 13.1%.

¿Y qué tal si el crecimiento económico anual de Sonora es del 5% en lugar del 4%? En este caso el PIB per cápita ascendería a los 17 mil 127 dólares al cierre del actual sexenio en el Estado, ya que el valor del PIB sería de 53 mil 604 millones de dólares.

¿Puede el Instituto Estatal de Planeación hacer el milagro de un crecimiento anual del 6%? Sí, siempre y cuando promocione que el sector público y el sector privado caminen coordinados y le apuesten fuerte a la relocalización de cadenas productivas con una visión de fortalecer desde el corto plazo la proveeduría local y estatal. El Instituto Estatal de Planeación (la ‘catedral’) puliría recurrentemente una bola de cristal apoyándose en un talentoso “think tank” que anticiparía los mejores caminos económicos a seguir tanto por el Gobierno como por la IP.

JORGE CHÁVEZ ORDUÑO

El catedrático y experto en sistemas de gestión de calidad, adscrito al Departamento de Matemáticas de la Unison y de la UTH, Jorge Chávez Orduño, acaba de publicar -de la mano de otros investigadores- un artículo científico titulado: Validation of the ASTM E1898-21 Method with Estimation of Analytical Uncertainty for the Determination of Silver by FAAS. Este trabajo que se traduce como: Validación del Método ASTM E1898-21 con Estimación de Incertidumbre Analítica para la Determinación de Plata por FAAS, es de crucial interés para la academia y más aún para la potente industria minera. Como se sabe, la ASTM es una organización internacional ampliamente reconocida para la elaboración de normas.

El maestro Chávez Orduño, oriundo de Ciudad Obregón, fue parte de un equipo de investigadores sonorenses que hicieron posible este importante artículo publicado el pasado mes de julio por el Mapan-Journal of Metrology of India. Un mes después (en agosto), la editorial Springer lo presentó en línea en su versión digital. Springer se especializa en publicaciones científicas.

Este esfuerzo de investigación pudo cristalizarse gracias al respaldo del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Unison, al Laboratorio Tecnológico de Metalurgia LTM de Hermosillo y al Departamento de Materiales y Metalurgia del Instituto Tecnológico de Saltillo. Felicitaciones al ingeniero Chávez Orduño y a sus colegas investigadores. Sonora y México requieren más “dream team” como este, que es de clase mundial.