Como la gravedad

Si tiras una piedra al aire, esta baja después de alcanzar su altura máxima, y esto forma parte de la ley de la gravedad. Pues bien, también hay una ley que sirve para medir los ingresos económicos, y si la aplicas funciona. Veamos cuál es.

La ley de la compensación.

Esta ley es la que rige los ingresos que puede generar un individuo o una organización. Si te interesa el tema, sigue leyendo.

La primera parte de esta ley es que los ingresos dependerán de qué tan necesario sea el producto o servicio que ofreces, qué tanta demanda puede existir para el mismo. No es lo mismo ser neurocirujano a ser cajero de una tienda.

Dicho de otra manera: Tu ingreso va en directa proporción al tipo de problemas que puedes resolver; entre más grande sea, más te pagan por hacerlo. Y aquí entra un aspecto clave: La necesidad de estar constantemente aprendiendo. Y aquí por aprender nos referimos a recopilar información y aplicarla.

Mucha gente sabe mucho, pero no pone en práctica dicho conocimiento. En esta parte, si eres colaborador de una empresa, aplica una prueba del ácido: Si le dijeras a tu jefe directo que vas a renunciar, ¿qué cara pondría? ¿De ‘¡yes!’, o de tristeza? Si no estás seguro, mejor no la hagas.

La segunda parte de esta ley es la habilidad que tienes para hacerlo. Igual que en la anterior, es necesario como los orientales una mejora continua para que así te sigan apreciando y valorando.

Te pongo el ejemplo de las cuatro empresas tecnológicas que dominan el mercado.

Apple con iPhone en EU lidera el mercado con 56%; Google maneja el 94% de las búsquedas en Internet; Facebook e Instagram el 86% de las redes sociales, y Amazon el 51% del comercio electrónico. Lograr estos porcentajes requiere un esfuerzo continuo.

La tercera y última parte de esta ley es la dificultad que habrá para remplazarte. Antes se decía que la persona con alto grado de inteligencia tenía futuro asegurado, y esto era porque las economías eran muy locales. Actualmente, con la globalización, uno compite prácticamente contra todo el planeta, así que encontrar una persona o proveedor más económico ya no es muy arduo.

Volvemos a la importancia de la capacitación y mejora personal.

LA MÁS IMPORTANTE

De las tres partes descritas, la más importante es la segunda: La habilidad para hacer lo que haces. La razón es que la puede controlar uno al 100%. Las otras dos no tanto. Y el crecimiento personal requiere un esfuerzo por concentrarte en lo que es necesario, importante, trascendente.

Y a propósito de trascendente, para los cristianos, lo que celebramos hoy es la mejor compensación que pudimos haber obtenido. Y como dice San Pablo: “Si no hubiera existido la resurrección, vana sería nuestra fe”.

¡Felices Pascuas, estimado lector!