Colin Cowherd no vota para el Hall de la Fama

“Hay mucha diferencia entre un loco y un tipo que se las da de loco. Este último es el peligroso”. -Dick

Secades.

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde cuál población o ciudad escribes?

Heriberto Aldama, de Culiacán, pregunta: “¿En qué se basaría Colin Cowherd para no votar por Derek Jeter para el Hall de la Fama? No comulgo con la opinión de ese señor”.

Amigo Beto: Los correos siguientes te responden.

David Shwelerdy, de Hartford Connecticut, informa: “Desde que publicaste lo de Colin Cowherd como supuesto elector para el Hall de la Fama, me dediqué a investigar, porque lo conozco bien y nunca supe que perteneciera a la Major League Baseball Writers Association (MLBWA). Y eso mismo es lo que he encontrado. Aparentemente, aprovechó la ausencia del voto por Derek Jeter para hacerse publicidad. Como bien escribiste, es muy arrogante, exhibicionista, y este chance le llegó como un regalo. Cowherd sólo ha trabajado en televisión. No ha sido periodista, por lo que no ha cubierto los, por lo menos, mil juegos en 10 temporadas de Grandes Ligas que exige la MLBWA como mínimo para presentar el examen a ver si resulta aprobado para votar. O sea, seguimos sin saber quién no votó por Jeter. Y Cowherd no votó por nadie”.

Amigo Dav: Me confieso culpable por no haber averiguado más y mejor antes de publicar lo que publiqué sobre el personaje. Me faltó trabajar profesionalmente. ¡Mea culpa!

Y Germán Carías hijo, desde Fort Morgan, Colorado, comenta: “Collin Cowherd es más boca que cabeza. El 23 de Julio de 2015, en su programa ‘The Herd’, que se transmitía por ESPN Radio, comentó que República Dominicana daba tantos peloteros debido a la simplicidad del beisbol.

“Agregó que Dominicana no ha sido conocida por las habilidades académicas de clase mundial de sus nativos. `Muchos de los niños dominicanos provienen de la extrema pobreza y no han tenido oportunidades de estudio, como los de otros países con más desarrollo económico’, dijo también por televisión.

“Los comentarios del lenguaraz locutor causaron la ira de algunos peloteros dominicanos, como José Bautista. Y ‘USA Today’ informó que la Major League Baseball Players Association estaba considerando retener la cooperación con ESPN y Fox por su falta de reacción ante los comentarios. Major League Baseball condenó a Cowherd, por considerar sus publicaciones inapropiadas, ofensivas y completamente inconsistentes con los valores del beisbol. ESPN inmediatamente anunció que cortaba los lazos con Collin. Aunque el bocazas se disculpó, en Dominicana lo tildan de falso y no lo quieren”.

