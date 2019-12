Chamaqueada, Borregada y expulsada

La buena noticia fue que los senadores aprobaron el T-MEC, mejor conocido como tratado de libre comercio. La mala, que ni ellos ni el negociador plenipotenciario, Jesús Meade, ni el Presidente y mucho menos don Marcelo Ebrard o el secretario de Economía, leyeron las famosas “letritas chiquititititas” (para acabarla de fregar eran en inglés) y ahora sabemos que se aceptó la presencia de unos agregados laborales, que llegarán a la Embajada norteamericana para supervisar que se cumplan las leyes de la materia en México.

Más allá de los detalles técnicos que dominan los especialistas como el líder de Coparmex, Gustavo de Hoyos, estamos ante un ejemplo claro del lamentable nivel que tienen “nuestros” políticos. Que los senadores de todos los partidos hayan caído en la trampa y aprobaran sin leer los detalles del famoso Tratado habla de lo vulnerables que estamos los mexicanos. Y aquí hablamos de todos los partidos, aunque haya sido el morenista Ricardo Monreal quien tuvo la prisa para esa aprobación.

El Presidente, la semana pasada, dijo que no era necesario leer los detalles porque confiaba en Seade. Lo dijo en serio y eso es preocupante. Un Presidente tiene la obligación de leer los acuerdos importantes, de tener expertos en la materia que cuestionen y no permitir situaciones como la que estamos viviendo. Obviamente encontrarán la manera de arreglar la situación porque para eso sí son muy buenos. Con su retórica nacionalista y el optimismo desbordante tratarán de convencernos de que le ganaron a Trump y hasta son capaces de volver a hacer una fiesta de la victoria en Tijuana.

El punto es que faltó oficio y nuevamente, como en el “Culiacanazo”, estuvo ausente el nivel de exigencia máxima al que debe estar obligado el primer mandatario de una nación como México. Suponíamos que teníamos políticos de altura, hábiles, negociadores y venimos a enterarnos que desde los senadores hasta el Presidente fueron “chamaqueados” por un personaje de medio pelo, llamado Robert Lighthizer, que les mandó Donald Trump. Qué pena.

El 2021

Ya está aquí, ya llegó. Los suspirantes para la gubernatura el 2021 metieron el acelerador. Cada uno con su estilo propio, pero todos con la meta muy clara.

La delantera la conserva el priista Ernesto “Borrego” Gándara Camou, quien el pasado viernes mostró algo de su músculo político con ese evento anual al que llaman “Borregada” y al que llegaron todos los políticos que cuentan dentro del priismo… y algunos de otros partidos.

Gándara trae una inercia interesante a nivel estatal y ha visitado todos los rincones del Estado, a pesar de que en los últimos 10 años ya hizo tres campañas: La interna del 2009, la senaduría del 2012 y la interna del 2015. Eso lo ha hecho uno de los políticos de más alto perfil a nivel estatal y será difícil que alguien lo alcance.

Antonio “Toño” Astiazarán también trae su movimiento, aunque ha tenido que bajar la velocidad para proyectarse al interior del panismo, donde algunos no están muy convencidos de darle el apoyo. Le ha funcionado ese excelente programa llamado “Energía Sonora” y hasta participa en carreras organizadas por los azules.

Ricardo Bours hizo ruido con su llegada a “Nana-nana”, pero no la tendrá fácil aunque presuma la bendición de Dante Delgado. En Sonora, el mando de Movimiento Ciudadano lo tiene María Dolores del Río, quien también tiene aspiraciones, merecimientos y oficio para una candidatura. No será fácil para Ricardo, quien necesita urgentemente una plataforma para su posible candidatura.

De Morena y sus aliados nos ocuparemos la próxima semana porque esa es una historia muuuuy diferente y parece que habrá invitados inesperados.

Bye, Lilly

Finalmente se hartaron en el partido propiedad del Peje. Ya enviaron la orden al líder morenista Ricardo Monreal para que diga a la senadora (es un decir) Téllez: “Sorry, Lilly, pero ya no hay más bateadores y me tienes que dar la bola”. Desde la alturas de ese partido hasta ahora se dieron cuenta que Lilly no tiene nada que ver con su “ideología” y se va a quedar chiflando en la loma. Quizá se arrepienta de todo lo que ha dicho y busque a sus ex amigos priistas. Falta que estos la perdonen y la acepten de regreso al rebaño que tanto la apoyó. ¿El regreso de la Hija Pródiga? Lo dudo, pero en la política mexicana vemos cada cosa… jaja.