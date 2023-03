El mitin fue una gran fiesta en el Zócalo con la mira direccionada hacia el 2024 porque junto con el presidente AMLO estuvieron los aspirantes morenistas a la Presidencia de México y miles de simpatizantes. El marco fue la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera y el punto de reunión fue el Zócalo capitalino, donde se estimaba por parte del Gobierno capitalino alrededor de 500 mil asistentes y entre los gobernadores estuvo Alfonso Durazo Montaño. En su mensaje, el presidente López Obrador habló de la defensa de la soberanía nacional y en clara referencia al 2024 dijo que está asegurada la continuidad con cambio y que no se temiera por el futuro electoral del País.

Ahí estuvieron las “corcholatas” de Morena, como llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes compiten por la candidatura presidencial de su partido: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Cdmx; el canciller Marcelo Ebrard; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; y Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas. No se escaparon de las redes sociales, las fotos y videos del despliegue de vehículos para los traslados de los participantes al mitin, con todo tipo de críticas y acusaciones, para todo lo cual, los convocantes tienen su explicación.

Ante la lentitud en las acciones de instituciones públicas, las expresiones de la gente en medios de comunicación y redes sociales han obligado a que se den respuestas que la sociedad demanda. Ahí está el reciente caso de las estudiantes del Colegio de Bachilleres que, tras los reportes a las autoridades escolares en contra de un maestro por presuntos casos de acoso y no ver acciones, alzaron la voz, cuestionaron y dejaron testimonio en videos con decenas de teléfonos de esos hechos incluida la forma en qué salió el docente, prácticamente expulsado por las jóvenes con el grito de “¡fuera acosador!”. La situación es delicada porque, según indicaron, hay otros maestros señalados y por la forma en que tuvieron que hacerse escuchar las estudiantes pareciera que no hay protocolos de actuación internos para estas denuncias o no los aplican.

La postura de la escuela, el viernes, fue que exhortará a los estudiantes y sus padres de familia a denunciar los casos de acoso de maestros ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, que ayer dijo que inició de oficio una carpeta de investigación. Tras el video difundido se dijo que personal de diversas instancias se reunieron para atender a las alumnas. Ahí la tarea también la tienen los directivos escolares y la Secretaría de Educación y Cultura, encabezada por Aarón Grajeda, para asegurarse de que estos casos queden esclarecidos y, de proceder, haya sanciones, pero sobre todo que se actúe de inmediato para que no se repitan esos hechos.

Días rojos se han registrado en Hermosillo con la serie de homicidios dolosos por ataques directos y balaceras o el hallazgo de cuerpos en diferentes sectores de la ciudad. Estos casos han causado inquietud pues la relativa calma de la capital sonorense comparada con municipios como Cajeme y Guaymas se ha alterado con estos asesinatos, que hasta ayer se reportaban nueve homicidios del lunes 13 de marzo hasta ayer. La explicación sobre la incidencia de estos hechos delictivos deben tenerla las autoridades de seguridad de los tres niveles de Gobierno y, sobre todo, las acciones para contener esta violencia que preocupa.