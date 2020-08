En el sector empresarial del País y en el Poder Legislativo el conflicto Yaqui se mantiene en la atención porque por un lado persiste el bloqueo carretero y ferroviario con sus consecuencias, y por otro, pareciera que las inconformidades de un grupo de la etnia siguen sin atenderse.

Desde los sectores productivos los que han hecho el llamado al Gobierno federal son la Coparmex Sonora Norte, presidida por Arturo Fernández Díaz González y otras organizaciones empresariales de Sonora y Sinaloa, así como a nivel nacional lo hace la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que piden que se resuelva el problema porque la obstaculización al transporte de mercancías está generando pérdidas económicas millonarias.

Integrantes de la comunidad Yaqui siguen con el cierre intermitente de la carretera federal México 15 y tienen bloqueadas las vías del tren con tierra; ellos exigen diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque consideran que no fueron tomados en cuenta en la reunión que tuvo el mandatario la semana pasada en Vícam con otros representantes de la tribu.

También en la Cámara de Diputados se ve con atención a lo que ocurre en Vícam, la presidenta de la comisión de Gobernación, Rocío Barrera, y la secretaria de ese órgano Martha Tagle, piden a las autoridades federales y estatales resolver las demandas yaquis.

Por lo pronto, los representantes del Gobierno federal no han podido detener este problema que ha escalado a nivel nacional e internacional porque, de acuerdo con la Concamin, se están afectando las exportaciones y los yaquis inconformes no ven que sus demandas sean atendidas por lo que este bloqueo que rebasa los 20 días puede ir para largo.

Los gobernadores alistan sus temas para la reunión con el presidente AMLO de este miércoles y algunos ya adelantaron su propuesta como lo hizo el bloque de 10 mandatarios que forman la llamada Alianza Federalista.

Para no dejar dudas desde ayer estos gobernadores que se han rebelado y han alzado la voz porque dicen que no les alcanza el presupuesto para la doble crisis que viven los estados y todo el País, difundieron su pliego petitorio en las redes sociales.

Esas demandas se resumen en cuatro puntos: Revisar el pacto fiscal de la Federación y estados, reforzar el sistema de salud, establecer acuerdos para mejorar las medidas de reactivación económica y dar prioridad a las energías verdes.

Hay expectativas del tono que tendrá la próxima reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) si será conciliador o exigente pues algunos mandatarios han dicho que de plano no pueden solos y se necesita más coordinación, pero el presidente López Obrador que él no peleará y asegura que no habrá encontronazos.

Poco a poco empiezan a llegar las impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) con denuncias de cambios de estatutos en los partidos con miras, dicen algunos de los quejosos, con hacer las reglas a modo.

Y es que al llamado Trife llegaron directo estas inconformidades sin pasarlas por las instancias internas de sus partidos, como normalmente debería ocurrir, y los casos que se han expuesto son de militantes del PRI, PRD y Morena.

El recurso más reciente fue presentado por un consejero político del tricolor que impugnó la “carta convocatoria” de la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional que fue el 3 de agosto pasado, donde hubo reformas a los estatutos.

Ante las elecciones del año próximo, especialmente por el interés en las candidaturas, la militancia y las corrientes de los partidos estén viendo con lupa cualquier cambio para proteger sus derechos políticos electorales, pero principalmente para evitar “madruguetes”.