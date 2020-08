Aunque la introducción de drenaje suele ser vista como una acción positiva, la obra que se desarrolla en Bahía de Kino viejo está en el centro de las miradas con posturas a favor y en contra.

Los trabajos para dotar de drenaje a esa población empezaron en enero, pero se detuvieron y fueron retomados el mes pasado para concluirlos este año, sin embargo por las protestas se han paralizado y el avance no llega al 10%.

El desacuerdo ha escalado entre los pobladores porque quienes se oponen a la entrada del drenaje dicen temer a la contaminación en el mar, en específico en el estero de la Cruz, y porque exigen primero el abasto de agua potable. Quienes están a favor de la obra, dicen que les preocupa que haya intereses particulares que frenen la red que necesitan para deshacerse de las fosas sépticas.

Esta obra tiene una inversión federal de 35 millones de pesos que, de no ejercerse, dijo la alcaldesa Célida López Cárdenas, se perdería el dinero de este proyecto que busca cubrir mil 309 descargas domiciliarias.

Por lo pronto el debate se ha abierto y mañana habrá una mesa informativa sobre el sistema de alcantarillado en Bahía de Kino, convocada por Hermosillo ¿Cómo vamos? con Sergio Ávila, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; Francisco Campa, director de la Conagua; y Alfredo Gómez, director de Aguah. Será por Facebook Live a las 17:00 horas y donde habrá cuestionamientos de los expertos y la gente.

A quien le llovieron las críticas es al senador panista, Damián Zepeda Vidales, después de su tuit de apoyo al coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pues en cascada aparecieron los reproches de ex funcionarios estatales del PAN.

Bastó que Damián Zepeda, quien fuera presidente nacional y secretario general del PAN, defendiera a Osorio Chong y señalara que “nunca y contra nadie debe usarse la justicia con fines de golpeteo político” para encender las redes de padresistas.

Damián Zepeda dio su apoyó a Osorio después de que se ventilara que había una supuesta investigación al priista por el manejo de recursos cuando fue secretario de Gobernación, lo que más tarde desmintió el mismísimo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien descartó que tuvieran un caso contra él.

Lo que le decían a Damián Zepeda, y no precisamente en el mejor de los tonos, es que no tuvo ese gesto de apoyo con Padrés Elías, cuando enfrentó procesos legales en su contra, y los quejosos fueron los ex titulares de Gobierno, Roberto Romero; Sedesson, Javier Neblina; Codeson, Vicente Sagrestano; así como los de Roberto y Javier Dagnino, entre otros.

La ola de reclamos de políticos contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, siguen creciendo y ahora a la exigencia de que renuncie a su cargo se sumaron los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; MC, Ángel Ávila, y por el PRD, su secretario general, Jorge Álvarez Maynez.

La situación lamentable que se vive en México por el Covid, que se ha colocado entre las tres naciones con más fallecimientos, ha dividido la opinión entre quienes apuntan al funcionario federal como responsable del fracaso y entre los que defienden la gestión de López-Gatell.

Sin embargo, todo apunta a que la pandemia además de los efectos sanitarios con las más de 47 mil vidas pérdidas y el desplome de la economía, tendrá repercusiones políticas sobre todo cuando se está a un mes de iniciar el proceso electoral 2020-2021.