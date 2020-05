El Congreso del Estado sesionará mañana para discutir y en su caso aprobar las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo que se espera una ríspida reunión porque algunos diputados no están de acuerdo.

El pasado viernes, y después de cinco horas, legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron, en lo general, modificar algunas reglas electorales con miras a la jornada del próximo año.

Los diputados están citados a las 10:00 horas, pero antes cada grupo parlamentario se reunirá para analizar los posibles escenarios.

El proyecto, que tuvo el voto en contra de los legisladores de Morena, establece la disminución de tiempos de campaña para el cargo de Gobernador de 90 a 60 días; hay artículos para el tema de los candidatos independientes, quienes podrán registrarse si obtienen el apoyo ciudadano y ser respaldados, en la vía electoral, por uno o más partidos políticos.

Si se aprueba, las boletas electorales en el 2021 deberán incluir las fotos de los aspirantes al Poder Ejecutivo estatal y diputados, así como la creación de nuevas comisiones permanentes de administración, oficialía de partes, de archivo y de participación ciudadana dentro del Instituto Estatal Electoral.

De acuerdo con la convocatoria publicada en la página del Poder Legislativo, habrá el sufragio particular de los legisladores Gricelda Lorena Soto Almada, Héctor Raúl Castelo Montaño y Norberto Ortega Torres, quienes discrepan del sentido del dictamen.

En su momento los diputados expusieron que no era el momento para el análisis del tema electoral, pues lo que estaba en el ambiente eran los problemas generados por la pandemia del Covid 19, por lo que debería ser la prioridad.

Las próximas dos semanas serán cruciales en Sonora para saber si la capacidad hospitalaria se rebasa o no, luego del análisis de lo que ocurre con la pandemia del Covid-19 en Hermosillo y San Luis Río Colorado, por parte de los integrantes del Comité Mixto para la Vigilancia y Transparencia para la Adquisición de Bienes, Insumos y Equipamiento para enfrentar la contingencia.

Fue el doctor Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud estatal, quien expuso su preocupación ante el comité, incluso citó que la capital del Estado está en zona de alerta por la aceleración de casos.

Funcionarios no vieron muy lejano que haya problemas, pues ya hay situaciones que se están presentando, como por ejemplo, el Hospital General del Estado abrió una cuarta Sala Covid porque las tres proyectadas ya están a su máxima capacidad.

Álvarez Hernández explicó que San Luis Río Colorado ha tenido menos casos, mientras que Hermosillo va al alza desde el pasado 3 de mayo, por lo que es una llamada de atención.

Las redes sociales dieron cuenta de la movilidad de los ciudadanos en la capital del Estado desde el viernes y todavía hasta ayer, entonces no es buen pronóstico. Hasta el sábado Sonora había rebasado los mil 500 casos y 100 muertes, y Hermosillo llevaba cerca de 500 enfermos.

Para el funcionario de Salud no es sólo contar con camas y equipo necesario como los ventiladores, sino tener personal médico y especializado que lo pueda manejar, escenario en el que han tenido dificultades.

Y mientras la Secretaría de Salud lanzó una convocatoria para la contratación de enfermeras y médicos, las autoridades mantienen el exhorto a quedarse en casa como la medida más eficaz para enfrentar la pandemia.