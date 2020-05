Por los temas pendientes en la agenda legislativa, los diputados locales aprobaron por unanimidad extender el segundo periodo legislativo que ayer culminaba, hasta el 31 de mayo próximo.

El Covid-19 también tuvo sus efectos en el calendario del Congreso del Estado pues alteró el curso de las sesiones del periodo ordinario durante el tiempo de confinamiento y después los legisladores regresaron a la actividad con protocolos de prevención y seguridad.

Por ello, ayer el Pleno del Congreso, previo debate y exposición de posturas, al final se decidió la prórroga del periodo ordinario de sesiones para atender iniciativas que se encuentran en comisiones y también para darle entrada a nuevas propuestas.

Del lado de los morenistas, Raúl Castelo advirtió que les preocupaba que en esta extensión del periodo se abordaran otros temas no relacionados con el coronavirus, mientras que el legislador Jesús Alonso Montes Piña, aclaró que sí pueden abordarse otros asuntos.

El diputado del PES ejemplificó casos como el de la Ley de Educación, la autorización de créditos a municipios, mientras que la legisladora de MC, María Dolores del Río, explicó la importancia del consenso para tener dictámenes que lleguen al Pleno.

Un nuevo enfrentamiento entre bancadas se espera alrededor de la iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria pues la oposición está en contra de esa propuesta del Ejecutivo federal.

Lo que se ha indicado es que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador busca suprimir las facultades de la Cámara de Diputados en materia de reasignaciones presupuestales durante emergencias económicas.

Los diputados federales del PAN, PRI, MC y PRD aseguran que impedirán las sesiones extraordinarias donde se planea revisar la propuesta y ayer lo dieron a conocer en un pronunciamiento.

Sus argumentos es que esos cambios a las leyes significarían un retroceso al orden jurídico y abriría la puerta al autoritarismo, además de que la consideran anticonstitucional porque limita la facultad de los legisladores en la revisión del presupuesto.

Un punto que mencionan es que ya está previsto en la ley las adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación cuando haya escenarios complicados como una caída en los ingresos fiscales.

Lo ven como una batalla que apenas empieza.

Los políticos mexicanos no han escapado del coronavirus tanto en los gobiernos estatales como a nivel federal han resultado contagiados y el caso más reciente es el del senador Miguel Ángel Osorio Chong.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado anunció ayer que dio positivo al Covid-19 y que se mantendría aislado en su domicilio. Así se une a la lista de quienes han sido confirmados con el SARS-COV-2 entre ellos, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; y el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

También los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; y Tabasco, Adán Augusto López, fueron diagnosticados con la enfermedad, así como los diputados federales del MC y del PES, entre otros funcionarios de gobiernos estatales.

Algunos de ellos han acudido a laboratorios públicos o privados, y han tuiteado sus resultados positivos al coronavirus; ayer había quienes señalaban los privilegios de la clase política por tener acceso a las pruebas a diferencia de un ciudadano “común y corriente” que aún con la sintomatología o haber estado en contacto con un caso confirmado, en muchos casos no tenían la atención inmediata ni la posibilidad de que les fuera aplicado el estudio para detectar el Covid-19.