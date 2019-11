Singular protesta la que realizaron ayer presidentes municipales de varias partes del País por fuera de la Cámara de Diputados, donde colocaron féretros con diferentes leyendas referentes al recorte de presupuesto.



Y es que los legisladores discutían ayer el presupuesto que se ejercerá durante 2020 y que contiene la desaparición de recursos para municipios, entre ellos el fondo minero, migrante y el del fortalecimiento para la seguridad.



Como cabeza del grupo se ubicó al alcalde Víctor Manuel Manríquez, edil de Uruapan, Michoacán, quien reclama la desaparición de recursos.



Los presidentes municipales fueron "gaseados" el pasado 22 de octubre cuando protestaron por fuera de Palacio Nacional a donde, según la Presidencia, intentaron entrar a la fuerza.

Dicen los alcaldes, algunos del PAN y del PRI, que no están pidiendo mayores recursos, sino que se solventen necesidades básicas.



Los inconformes fueron recibidos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y esperan haya un ajuste en el presupuesto.

----------------

Este año la inversión minera en el País cerrará con alrededor de 5 mil 260 millones de dólares, que representa una recuperación en relación a los últimos tres años y Sonora está entre las entidades más beneficiadas, de acuerdo con la Cámara Minera de México.



En 2016 ese monto fue de 3 mil 735 millones de dólares; posteriormente se elevó a 4 mil 302 millones y a 4 mil 897 millones de dólares en 2018.



Son 18 proyectos que se desarrollan o se desarrollaron en este año en siete entidades: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Guerrero y Jalisco.



Y el mayor número de planes que actualmente se encuentran en fase de construcción o final de autorización se ubican en Sonora y Zacatecas, con cinco de ellos.



De acuerdo con el organismo, entre los 10 principales estados que cuentan con actividad minera destaca Sonora, con 30% del total; seguido de Zacatecas, con 19% y Chihuahua, con 12%.



Francisco José Quiroga Fernández, subsecretario de Minería federal y quien estuvo en Hermosillo en agosto pasado, reconoció a Sonora como el principal Estado productor.

--------------------------

Un debate intenso se mantenía ayer en el Congreso de la Unión en torno a la propuesta de legalizar o no los llamados autos "chocolate" que circulan en el País.



La bola está ahora del lado del Senado de la República, que tiene hasta el martes para decidir si avanza el artículo transitorio de la Ley de Ingresos que se refiere al tema.



Diputados y senadores tienen diferencias en el sentido de regularizar a aquellas unidades que han entrado ilegalmente por las diferentes aduanas de México: Los primeros dicen ver por los más necesitados y por la inseguridad que estos generan; los segundos, por las afectaciones a la industria.



Para la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores que preside Guillermo Prieto, el Gobierno federal dejaría de captar al menos 50 mil millones de pesos en IVA, ya que bajaría la venta de vehículos.



Para el cierre de este año espera una venta de autos nuevos de un millón 300 mil, pero, de aprobarse la legalización de estos autos, según la organización podría reducir a 900 mil unidades para 2021.

Según Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en caso de no haber acuerdo la Ley de Ingresos puede ser publicada aunque con esa salvedad en reserva, y si no se aprueba el artículo transitorio referido no afectará ni generará modificación en los ingresos para el 2020.