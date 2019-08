Sí que sorprende lo que será el nuevo PRD o una nueva organización denominada Futuro 21, que el pasado fin de semana celebró la primera asamblea nacional, y en donde usted puede ver ex militantes del PRI y del PAN, así como ex aspirantes presidenciales, entre otros.

¿Le suenan estos nombres? José Narro Robles, ex priista y ex rector de la UNAM; Gabriel Quadri, ex candidato presidencial por el extinto Nueva Alianza; Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán; están también la periodista y ex priista Beatriz Pagés y los ex dirigentes del PRD, Jesús Ortega, el sonorense Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta Naranjo y Carlos Navarrete.

En la lista están otros dos sonorenses: Cecilia Soto, quien fuera candidata presidencial y diputada federal, y Rubén Aguilar, vocero del Gobierno panista de Vicente Fox.

En su primera asamblea se presentó el Manifiesto por la República, documento que critica al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el que llaman a la sociedad a cambiar el panorama en el 2021.

Se dice que a través de esta plataforma se abrirán candidaturas independientes para las próximas elecciones, aunque se pudiera decidir más adelante.

Cinco reconocidos personajes tomaron la palabra durante el evento y resaltaron los mensajes en contra del Presidente.

A trece días de que las autoridades federales anunciaran en Guaymas medidas para enfrentar a la delincuencia en la entidad, hasta ahora se desconoce cómo han avanzado en los compromisos y los resultados.

Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el que enlistó una serie de compromisos el pasado 13 de agosto, donde resaltaban el incremento de la fuerza policiaca y cursos de inteligencia a las corporaciones.

Además de trabajar en la estandarización de la legislación municipal en materia de seguridad y en la homologación de los procedimientos policiales; se acordó que todos los agentes de seguridad deberán estar certificados, o sea, con los exámenes de control y confianza aprobados.

En este último punto, en el reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 31 de julio, revela que de 3 mil 956 policías municipales evaluados en Sonora, el 15% (alrededor de 594) reprobaron los exámenes.

El Observatorio Sonora por la Seguridad, en reciente publicación, dio a conocer que Cajeme, Hermosillo y Guaymas tienen los índices más altos en esta materia.

Lo que no se ha sabido es si se incrementó el número de policías, pues de acuerdo al Gobierno federal en Sonora hacen falta 3 mil 434 efectivos estatales y municipales.

Aunque se había dicho que se realizaría una evaluación cada dos o tres meses, la comunidad desconoce cómo van las acciones.

Con temas como el reciclaje, la prohibición de plástico, la cultura y sanciones se realizará este día en el Congreso del Estado el foro denominado “Sonora, sin plástico”, un evento que llevará a reformar la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado.

Se dice que cada año se vierten a los océanos 8 millones de toneladas de plástico; otro dato es que en 20 años, la mitad de las especies vivas no tendrán ecosistema para vivir.

El más reciente esfuerzo en el tema ecológico que se dio en Sonora fue la exigencia a los comercios de bebidas y alimentos a no promover el uso de popotes de plástico; el cambio en la ley se publicó el 10 de septiembre del año pasado y entró en vigor 45 días después. Se espera la participación de especialistas y que los resultados se vean a corto plazo.