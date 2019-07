La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado tiene en análisis una propuesta que llevaría a la reducción del número de regidores en los ayuntamientos, con lo que se ahorraría para invertir en otras prioridades.

La idea es bajar de 970 ediles propietarios y suplentes hasta 544, por lo que la Comuna dejaría de pagar algunos miles de pesos.

El documento está en manos de los diputados de dicha comisión que coordina Alonso Montes Piña y que está conformada por tres de Morena, dos del PRI, uno del PAN, otro de Movimiento Ciudadano, del PT y Encuentro Social.

La conformación de los ayuntamientos la determina el artículo 30 de la Ley de Gobierno, que establece que en los municipios cuya población no exceda de 30 mil habitantes, habrá tres regidores de mayoría relativa y hasta dos regidores según el principio de representación proporcional.

En cuanto a los municipios cuya población sea arriba de 30 mil habitantes, pero no de 100 mil, habrá seis regidores de mayoría relativa y hasta cuatro regidores según el principio de representación proporcional; para más de 100 mil serían doce regidores de mayoría relativa y hasta ocho regidores según el principio de representación proporcional.

La propuesta, que modificaría dicho articulado, prácticamente reduce a la mitad el número de ediles en los municipios.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano publicó el fin de semana en sus redes sociales una fotografía con el sonorense Fernando Valenzuela, donde lo felicitó porque el de Etchohuaquila fue incluido en las leyendas del beisbol de los Dodgers de Los Ángeles.

“Fernando Valenzuela, eres y serás siempre una inspiración para todos los sonorenses. Que te incluyan entre las grandes leyendas de los @Dodgers nos llena de orgullo”, publicó en su cuenta de Twitter.

La titular del Poder Ejecutivo le dijo que realmente era grande y que su talento lo seguiría llevando muy lejos, siendo admirado por los sonorenses y mexicanos.

“Veo tus logros, Fernando Valenzuela, y me sigo asombrando de todo lo que puedes lograr”.



Valenzuela jugó 17 temporadas en las Grandes Ligas, entre 1980 y 1997; participó en seis equipos y el primero que le dio la oportunidad fue Dodgers de Los Ángeles.

Aunque aún la suerte del nuevo Tratado de Libre Comercio, conocido como T-MEC, es incierta en el Congreso estadounidense, un grupo de legisladores de ese país se reunió con el presidente López Obrador y confía en que el acuerdo será avalado en la Unión Americana.

Los congresistas estadounidenses, encabezados por el demócrata Earl Blumenauer, señalaron que aunque no hay fecha establecida para la ratificación del tratado comercial, esperan que se apruebe pues, según comentaron, no existe consigna alguna para que este no sea respaldado.

Confían en el compromiso de López Obrador por cumplir la letra y el espíritu del T-MEC, sin embargo también externaron su preocupación por los temas medioambientales y laborales, que durante las negociaciones fueron los puntos más espinosos.

Por lo pronto, el presidente Donald Trump ha utilizado el tema en sus paradas de campaña y destacó el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, con la esperanza de que su efecto económico le ayude a volver a ganar en entidades de la Unión Americana con miras a reelegirse en el cargo, quién lo diría, es su as bajo la manga.