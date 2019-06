Los relevos de mandos policiacos estatales, una marcha por la paz en Cajeme y hasta el llamado para que la gente no salga de su casa es parte de lo que se ha derivado de la crisis de seguridad que se vive en el Sur del Estado.

La gota que derramó el vaso para la sociedad cajemense fue el asesinato de un niño de 4 años en la agresión armada contra su padre, que también murió, durante la tarde del jueves; más tarde, en otra balacera, una bebé de tres meses resultó herida con una esquirla de bala. Por eso, desde ese jueves se convocó a una marcha por la paz para ver si son escuchados.

Desde las autoridades estatales y tras la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich sobre relevar mandos policiacos de ser necesario, el secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, dio a conocer los cambios en la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en la Secretaría de Seguridad y en el Centro de Control, Cómputo, Coordinación, Comunicación e Inteligencia (C5I).

Pero la violencia no se detiene y ayer mismo la Policía de Guaymas recibió un nuevo ataque, ahora a la Comandancia, donde un comando armado hirió además a un policía. Ahí, trascendió que la alcaldesa Sara Valle le pidió a la gente no salir de su casa si no es necesario para evitar riesgos por la violencia.

Un escenario nada alentador para Guaymas, Cajeme y Sonora.

Un documento muy esperado por la información relevante que aborda es el Informe Anual de Indicadores, edición 2019, que genera la organización de la sociedad civil Hermosillo, ¿cómo vamos?

Hermosillo, ¿cómo vamos? es una iniciativa ciudadana, apartidista, que tiene como misión promover la calidad de vida de los hermosillenses, que lidera el empresario Arturo Díaz Monge, quien hace la invitación a la presentación de este segundo informe.

En el primer informe de indicadores, presentado el año pasado, los problemas que más le preocupaban a los hermosillenses eran la inseguridad, la drogadicción, las deficiencias del transporte, las malas condiciones de las calles y la corrupción.

Con el nuevo estudio se podrá hacer un análisis sobre los temas en los que avanza Hermosillo y en qué se rezaga; ese documento será presentado al público en general el jueves 4 de julio próximo, a las 18:00 horas, en el auditorio del Centro de las Artes de la Unison.

Más que listo está el presidente Andrés Manuel López Obrador para “el bailongo” e informe de trabajo el primero de julio próximo cuando celebrará el primer aniversario de su triunfo en la pasada elección presidencial.

El festejo del presidente AMLO y su gabinete incluye un festival de música e informe en el Zócalo de México que, según estimaciones periodísticas, tendrá un costo de alrededor de 3.4 millones de pesos.

Aunque no se esperan anuncios de impacto porque a través de las conferencias matutinas y sus giras por el País, AMLO expone las diversas acciones de su Gobierno, sus cifras y posturas, hay quienes están a la expectativa sobre el balance que hará, si hablará igual de los avances como de los rezagos.

Por cierto, por el festejo de este lunes no habrá “mañanera” ya que ayer hizo su peculiar consulta a mano alzada y ahora fueron consultados los reporteros que asisten a su conferencia, quienes optaron por cubrir el informe en la tarde y verse hasta el martes.