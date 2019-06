Con el alma en un hilo están los alcaldes fronterizos, entre ellos el de San Luis Río Colorado, pues acaban de ser avisados de que sus ciudades recibirán a migrantes retornados de Estados Unidos para que esperen en territorio mexicano su trámite de asilo.

Aunque inicialmente se había contemplado que Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros serían los tres puntos para la devolución de migrantes, se menciona que hay una extensión y están Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Hay incertidumbre en las autoridades municipales de esas ciudades y según lo expuesto por el alcalde sanluisino, Santos González Yescas, los primeros migrantes que regrese Estados Unidos podrían empezar a llegar mañana viernes.

De ser así, el munícipe observa las dificultades que eso implica porque no saben si pueden ser 2 mil o más en una semana cuando la capacidad de los tres albergues es para cerca de 200 personas.

Para los analistas, defensores de los derechos humanos y autoridades fronterizas se avecina una crisis por esta devolución, por lo que será importante las acciones que los gobiernos estatal y federal puedan tomar para enfrentar esta situación.

Hay preocupación por la riña enturbió la jornada deportiva de basquetbol en Hermosillo que ha derivado en una repartición de culpas y señalamientos, una fuerte polémica y en la exigencia de que estos actos no se repitan.

Después de que concluyó el juego de Rayos de Hermosillo y Gigantes de Jalisco en el estacionamiento de la Arena Sonora, la noche de este martes, se desató una pelea en la que videos que circularon muestran el enfrentamiento entre aficionados de Rayos y a jugadores del equipo visitante.

Las imágenes circularon y generaron indignación entre el público seguidor de este deporte y la sociedad hermosillense porque este tipo de incidentes, que aunque no se reportaron lesionados, afecta el ambiente familiar y de sana competencia que debe caracterizar estos eventos.

Ahí están la responsabilidad que deben tomar los directivos de los equipos y los organizadores del Cipacopa, así como las autoridades de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, encabezadas por Genaro Enríquez, para que estos casos no se repitan.

Hay mucha atención sobre las investigaciones que se comprometieron realizar para esclarecer este hecho y las sanciones que puedan generarse.

Con el inicio del periodo vacacional, la alcaldesa Célida López Cárdenas acaba de anunciar un campamento de verano llamado “Hermosillo Divertido”, que será para los niños y niñas de la ciudad que cursan de cuarto a sexto grado de primaria, tanto en públicas como en privada.

Una parte relevante de esta opción para los menores es que, de acuerdo a la presidenta municipal, será completamente gratuito y se ofrecerá del lunes primero de julio al viernes 5, en horarios de 9:00 a 13:00 horas; y culminará con una actividad en el Parque Infantil.

“Hermosillo Divertido” pretende atender a alrededor de 500 niños y se presenta como parte de la estrategia municipal para impulsar la transformación social y la promoción de los valores familiares; la información se proporciona en Atención Ciudadana, en los teléfonos 2893057 y 2803000, y en las redes sociales del Gobierno municipal, tanto en Facebook, Twitter e Instagram.

Este campamento se ofrece como una opción adicional a los que realizarán otras dependencias municipales como DIF, el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), Instituto del Deporte y la Juventud en Hermosillo (IDJH), Bomberos y Bienestar Social, que tienen diferentes temáticas, requisitos y cuota de recuperación.