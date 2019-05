La carretera a Bahía de Kino fue noticia ayer otra vez. Resulta que dos hermanos perdieron la vida luego de ser embestidos en su motocicleta en el kilómetro 14, pero lo grave es que el conductor del auto que los chocó iba bajo los efectos del alcohol.

El número de muertes en accidentes en el área rural Poniente, en lo que va del año, se incrementó hasta 17, contabilizándose los ocho que se registraron el jueves pasado.

El jefe de Tránsito en Hermosillo, Jesús Alonso Durón Montaño, llama a la conciencia de los automovilistas a respetar los límites de velocidad y a no ingerir bebidas embriagantes si van a estar frente al volante.

Y quienes lo hagan serán detectados por agentes de Tránsito que serán comisionados en forma constante, según el jefe policiaco.

Como publicó esta Casa Editorial los percances y la cifra de víctimas han ido en aumento al menos del 2014 a la fecha por diferentes motivos.

Seguramente la deuda del Municipio de Cajeme se incrementará luego de que el Congreso del Estado le autorizó la contratación de un crédito de hasta por 33 millones de pesos, que sería para la realización de obras en materia de agua potable.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, hasta el último día de diciembre la deuda de este Municipio era de 600 millones de pesos.

Según el organismo, al cierre del mismo periodo, Hermosillo tenía una deuda de mil 800 millones de pesos y la de Nogales ascendía a 550 millones.

Fue la Primera Comisión de Hacienda del Poder Legislativo, que coordina Diana Platt Salazar, la que autorizó a Cajeme a endeudarse para la rehabilitación de la planta potabilizadora y apoyar a más de 200 mil habitantes.

Lo bueno es que el organismo operador deberá cubrir la apertura del crédito en un plazo no mayor de quince años.

Conforme a lo que señala la legisladora, el servicio de la deuda una vez contratada representaría el 4.93% de los ingresos de la administración pública directa del Gobierno municipal; que asciende a un monto aproximado de 69 millones 870 mil pesos.

Y hablando de municipios con problemas, el Congreso del Estado todavía no ha podido entrarle a Bácum, donde hay un vacío de poder por la falta de un presidente municipal legitimado.

Las primeras consecuencias ya se dieron, pues resulta que no fue posible reunir el quórum legal para poder autorizar la presentación del Primer Informe Trimestral del año 2019.

El Poder Legislativo recibió el aviso en un escrito firmado por el tesorero y el contralor del Municipio, Martín Ervey Grijalva y Luis Armando Limón, respectivamente, quienes entregaron documentos de las operaciones realizadas por la administración municipal.

El problema inició luego de la ausencia del anterior alcalde, Rogelio Aboyte Limón, quien solicitó un permiso para ausentarse y después apareció detenido en Estados Unidos acusado de falsificar documentos.

El Cabildo no se puso de acuerdo y una parte nombró a Francisco Javier Villanueva Gaxiola como presidente municipal, aunque no fue validado por los diputados locales.

Todavía está pendiente que el Congreso del Estado decida qué pasará en Bácum y el nombre del próximo alcalde.