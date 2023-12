En medio del ambiente festivo en los hogares, la agenda política sigue para los gobernadores, alcaldes y las aspirantes presidenciales que han continuado con sus actividades. Del lado del gobernador Alfonso Durazo mantienen el operativo navideño que fue por rumbos de Navojoa donde se estrenó infraestructura vial, obras de alcantarillado y agua potable, así como espacios públicos, además en la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo se les llevó a las familias, cobijas, chamarras y cenas, y ayer estuvo l en la ciudad con los niños de la escuela Coronel J. Cruz Gálvez.

En Hermosillo, el alcalde Antonio Astiazarán ha tenido encuentro con vecinos de colonias con posadas navideñas y también entrega de obras como la reciente rehabilitación de un bulevar y un parque en la colonia Villa Verde, además de becas y campos deportivos en otros puntos como parte de los recursos asignados en el presupuesto de Creces o el Fondo Deportivo.

Quienes tampoco pierden tiempo son las precandidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y PVEM, estuvo ayer en Baja California Sur y este día estará en Baja California con reuniones masivas con la militancia y simpatizantes.

Por su lado, Xóchitl Gálvez, de la alianza del PRI, PAN y PRD, estuvo en Querétaro con varios eventos con los panistas y seguidores, y ayer hizo una pausa para regresar a su casa para preparar la cena navideña para su familia.

Por cierto, en la recta final del año y de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló ayer en su conferencia de prensa sobre cómo será su adiós y lo que adelanta es que entre sus planes está jubilarse.

El mandatario hizo una reflexión de esta etapa pues a poco más de 10 meses dejará la Presidencia de México y ve que está terminando su ciclo pues el primero de octubre culmina su gestión con el cambio que hubo en la ley, pues no será el primero de diciembre como era antes.

Explicó que no era partidario del “sufragio efectivo, no reelección” y no creía en el “necesariato”, pues hay gente con talento, además de destacar la importancia de cuidar la salud con buenos hábitos de alimentación y dieta.

Esa es la plática desde un punto de vista más personal de cómo el presidente AMLO ve el fin de su Gobierno, aunque hay morenistas que han señalado que debiera de continuar y tener una posición en el Senado de la República.

Ese análisis del término de su mandato también lo harán en el terreno político sus partidarios y opositores, pero también los ciudadanos, cuyo balance es muy distinto dependiendo de quién lo mire.

Sonora y Baja California serán parte de un gasoducto cuyo acuerdo concretaron la CFE y Carlos Slim para el transporte de gas natural en esta región Noroeste del País. Ese convenio firmado por Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad y el magnate Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, detalla que ese gasoducto será de 416 kilómetros e incluye el desarrollo, ejecución y contrato de servicio para operarlo.

Esta obra se prevé que sea un detonador del desarrollo industrial en la región que demanda gas natural y que se espera aumente con la operación de nuevas empresas por la tendencia de la relocalización de empresas.