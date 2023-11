El ex canciller Marcelo Ebrard decidió permanecer en Morena y luchar para que este no se convierta en un partido de Estado, luego de conocer el fallo de la Comisión de Honestidad y Justicia, que determinó que no hay elementos para repetir el proceso interno en el que ganó Claudia Sheinbaum.

Para algunos este anuncio no sorprendió, ya que las posibilidades de que el ex funcionario federal compitiera por la Presidencia por otras fuerzas políticas, se fue diluyendo; nada más, el domingo Movimiento Ciudadano cerró la compeltMenarciealoiEnb-rard terna en la cual se inscribieron ocho precandidatos.

La Comisión de Honestidad supuestamente reconoce que hay evidencia de prácticas indebidas por parte de simpatizantes, por lo que iniciarán los procesos de sanción correspondientes, lo cual fue celebrado por Ebrard.

“Yo entiendo esto como el inicio en un paso decisivo en el entendimiento con Claudia. Si somos la segunda fuerza en Morena debemos ser tratados como tales, todas las personas que votaron merecen el respeto. No me voy a desdecir, no voy a cambiar de partido”, así lo definió durante su acercamiento con la prensa.

El ex titular de la SRE aceptó que hubo un acercamiento con la aspirante presidencial para que su grupo político tenga representación en los órganos directivos de Morena, como la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas.

“Es un acuerdo político, no tiene que ver con un ego a mi persona”, afirmó ante los reporteros.

Y ayer mismo, Sheinbaum y dirigentes de Morena celebraron que Ebrard se quede en el partido, pese a sus múltiples quejas contra el proceso rumbo al 2024.

Los ayuntamientos de Hermosillo, Arizpe, Bácum, Cajeme, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Ímuris y Nogales deberán ajustar el presupuesto de ingresos al ser ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que consideró que algunos impuestos que se cobraron son inconstitucionales.

El Congreso del Estado decidió exhortarlos a que cumplan y realicen las acciones que sean financieramente posibles y no pongan en riesgo su sostenibilidad presupuestal.

Los ministros determinaron que hay incongruencia respecto de la forma en que se calcula la tarifa a pagar por el servicio de alumbrado público, además de que hay impuestos adicionales configurados de manera contraria al principio de proporcionalidad tributaria.

La SCJN que preside Norma Piña resolvió que existen cobros excesivos e injustificados por la reproducción de información pública; por determinados servicios prestados por los municipios y por la obtención de permisos para realizar eventos sociales.

La Corte notificó de la resolución el 16 de octubre de este año y según el Congreso, la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales sostuvo reuniones con los ayuntamientos de los nueve municipios para dar cumplimiento a la misma.

La política de seguridad es un tema primordial para el gobernador Alfonso Durazo Montaño y así lo destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita realizada ayer.

Durante su mañanera en Cajeme, el Ejecutivo federal subrayó que el Gobernador es de los pocos mandatarios estatales que atiende personalmente a diario la Mesa Estatal de Seguridad.

El mandatario estatal alcanza el 92% de asistencia a la Mesa Estatal de Seguridad, donde se definen las estrategias de esta materia en la entidad.

De las 550 sesiones que se han efectuado en los dos años de su gobierno, Durazo Montaño ha asistido a 504 mesas, lo que representa el compromiso que tiene el titular del Ejecutivo estatal por brindar seguridad a los sonorenses, así lo estableció el presidente AMLO.