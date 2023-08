A la expectativa están los productores sonorenses porque la situación es crítica debido a las escasas lluvias de esta temporada veraniega y a las altas temperaturas que se han registrado en gran parte de la entidad.

Julio reportó precipitaciones muy bajas comparadas con el mismo mes de años anteriores y, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este mes no pinta nada bien y la esperanza es que el llamado bombardeo de nubes deje ver sus resultados.

A pesar de que en estas fechas de agosto México se encuentra en la mitad de la temporada de lluvias, la Conagua, dirigida por Germán Arturo Martínez Santoyo, explica que la sequía avanza y en los últimos quince días, la superficie afectada pasó de 76.07% a 87.57% del territorio nacional. En ese informe, Sonora tiene regiones consideradas como anormalmente secas, sequía moderada y sequía severa.

Aunque las recientes lluvias ayudaron a mejorar los niveles de almacenamiento de las presas de Sonora, pues de 23.3% que estaban a finales de julio aumentaron a 36.7%, hay preocupación en el sector agropecuario, principalmente del Sur del Estado porque se ha reportado la muerte de ganado y porque los pronósticos de lluvias en agosto no son alentadores.

Aunque aún no hay números oficiales, Xóchitl Gálvez,

Beatriz Paredes, Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Silvano Aureoles aseguran que en su último corte ya habían reunido las 150 mil firmas de apoyo requeridas por el Frente Amplio por México con miras a la carrera presidencial del 2024.

Hoy se cierra el “registro de simpatías” y de los trece aspirantes se dará a conocer quienes pasaran a la siguiente etapa en la ruta que busca tener el 3 de septiembre a quien será el “Responsable del FAM” y tendrá la candidatura a la Presidencia de México de este bloque opositor.

El proceso no será fácil porque en el bloque opositor ya ha habido desencantados como la senadora Lilly Téllez, del grupo parlamentario del PAN, quien se salió de la carrera desde antes de iniciar el proceso porque no estuvo de acuerdo con el método interno; además, entre los trece aspirantes estaba el ex senador Jorge Luis

Preciado, quien ayer anunció su renuncia al

PAN porque acusó que estaban armando una “farsa”; y por su lado, el perredista Miguel Ángel Mancera advirtió que si estaban “los dados cargados” se iban a rebelar. Aquí el dirigente estatal del PAN, Gildardo Real, le dijo a Preciado vía Twitter que se han registrado más de 2 millones de mexicanos en este proceso y que él no logró simpatías para continuar.

Y así como los aspirantes presidenciales por el PAN, PRI y PRD han metido el acelerador para tener el respaldo ciudadano y estar en la recta final de la carrera presidencial, los morenistas y aliados tampoco descansan pues en menos de un mes, el 6 de septiembre, se dará a conocer a quien coordine los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación o su abanderado a la Presidencia.

Sólo este fin de semana estuvo en Cajeme y Navojoa, la aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum y este martes estará el también morenista Marcelo Ebrard quien llega por la mañana en Ciudad Obregón y por la tarde tendrá un Foro Jefas del Hogar en la Casa Club Itson.

Ebrard tiene en su equipo en Sonora al senador de Morena, Arturo Bours Griffith y a Jesús Acuña

Méndez.