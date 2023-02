Con el desacuerdo de MC y el PAN, y un intenso debate, el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Unison avanzó y quedó lista para someterla a votación en el Pleno del Congreso del Estado.

Por la mañana se había aprobado en lo general el dictamen en las comisiones de Educación y Cultura, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, presididas por los diputados Beatriz Cota Ponce y Jacobo Mendoza Ruiz.

Por la tarde continuó la revisión en lo particular, pero se desató una discusión porque los legisladores del PAN, Alejandra López Noriega, y MC, Rosa Elena Trujillo y Ernesto de Lucas, pidieron volver a votar la propuesta con el argumento de que se trataba de una nueva ley y señalaban que el documento se les entregó poco después de la sesión de mediodía pues prácticamente era uno nuevo porque se modificaban 71 de los 90 artículos y 15 más se eliminaron.

Finalmente se votó el nuevo dictamen en lo general como habían pedido los diputados de oposición y se aprobó por los morenistas y sus aliados.

Entre los cambios que tuvo la propuesta del gobernador Alfonso Durazo están la eliminación de la figura del Consejo de Gobierno para pasar las facultades al Colegio Universitario los consejos regionales de vinculación y al órgano interno de control; que el proceso de elección de representantes universitarios sea dentro de la institución y sin la intervención del Congreso local; y la simplificación de la estructura de la Unison.

Esta iniciativa generó polémica porque mientras los morenistas y aliados consideraron que había sido muy socializada, los panistas y emecistas acusaron que faltó hacer más consultas en la sociedad y un mayor análisis tratándose de una legislación que incide en una de las instituciones más importantes de Sonora.

El veredicto de “culpable” contra Genaro García Luna, quien fuera una de las autoridades más importantes en el País, es un suceso que exigirá muchas explicaciones y tendrá repercusiones en México.

Después de tres días de deliberaciones y semanas de declaraciones, ayer el jurado de forma unánime decidió que García Luna era culpable en todos los delitos que se le imputaban: Conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína; delincuencia organizada y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización al declarar que no había cometido ningún delito.

Mientras se espera la sentencia, que será dictada el 27 de junio próximo, y que pueden ser entre 20 años de prisión y cadena perpetua, las reacciones en el País y Estados Unidos seguirán.

Lo que pasó en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, generó ayer posicionamientos como del vocero presidencial Jesús Ramírez, quien expresó que “la justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón”, y por parte del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que “el veredicto unánime muestra el compromiso inquebrantable para defender la democracia y tener cero tolerancia a la corrupción”. Hoy será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dará su postura sobre este hecho.

En el País, los cuestionamientos también giraron alrededor del ex presidente Felipe Calderón sobre si tuvo o no conocimiento de las acciones de quien fuera parte importante de su gabinete como secretario de Seguridad Pública y responsable de la lucha contra el narcotráfico. Anoche el ex mandatario dio su postura en un comunicado para defender lo que hizo en su administración contra el crimen organizado.