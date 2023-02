La atención sobre la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Unison sigue y a través del parlamento abierto los diputados reciben propuestas de distintos grupos interesados en el futuro de la institución.

A cargo de este análisis legislativo están las comisiones de Educación y Cultura, así como la de Gobernación y Puntos Constitucionales, presididas por la diputada de Nueva Alianza, Beatriz Cota Ponce y el morenista Jacobo Mendoza Ruiz, que esta mañana sesionarán. Hay diversas posturas alrededor de la iniciativa l Jacobo del gobernador Mendoza Alfonso Durazo enviada al Congreso para reformar la llamada Ley 4 de la Unison que desaparece la actual Junta Universitaria y señala que propone la democratización de la institución, elimina la reelección del titular de la rectoría y cambia el periodo en su cargo, además que menciona que pretende garantizar la estabilidad, permanencia y financiamiento de la educación universitaria de carácter público, entre otros puntos.

En su reciente participación, la comunidad universitaria de la Unidad Regional Sur de la Unison pidió que se tome en cuenta la autonomía de las unidades regionales porque la centralización de los departamentos los dejaría en desventaja, también preguntaron a los diputados sobre los días hábiles que habrá para analizar la iniciativa pues, señala un comunicado del mismo Congreso: “… el éxito del Parlamento Abierto lo calificará la historia por las precisiones y los cambios que se le hagan a la propuesta original”. Por cierto, en la Unison iniciaron las negociaciones para la revisión salarial de este año en la que estuvieron la rectora Rita Plancarte Martínez, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus), Lourdes Esperanza Rojas Armenta, y el secretario del Trabajo, Francisco Vázquez Valencia.

En ese encuentro cada parte dejó clara su postura, de rectoría que buscarán lograr avances, los sindicalizados que entienden que hay topes salariales, pero también necesidades y por parte de las autoridades estatales que el parámetro nacional es que el alza salarial es del 4% y 2% a prestaciones y que se quiere estabilidad laboral.

Este domingo 26 de febrero, en la Ciudad de México, en Hermosillo y en varias ciudades más se hará una nueva movilización en defensa del INE y en rechazo al llamado Plan B electoral.

Organizaciones de la sociedad civil se alistan para la concentración en el Zócalo de la Cdmx y en la Plaza Zaragoza en esta ciudad en la que pretenden reunir a miles de ciudadanos para defender, dicen, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la democracia.

Los manifestantes pasaron del “INE no se toca” a “Mi voto no se toca” y pretenden llenar el l Zócalo para continuar con su protesta, la primer Laópfeuze Oubrna ad or marcha el 13 de noviembre, para oponerse a la reforma electoral del presidente AMLO en la que participó como orador José Woldenberg, politólogo y el primer presidente de lo que fue el Instituto Federal Electoral (IFE).

Esta nueva movilización no ha sido del agrado del mandatario, quien al ser cuestionado durante su gira por Sonora sobre la concentración del domingo próximo calificó a los manifestantes de “conservadores rancios y corruptos”. Después habrá otra, el 18 de marzo próximo, pero esta convocada por el presidente AMLO para que los mexicanos se reúnan en la Plaza de la Constitución a fin de conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera y el rescate de su Gobierno de Pemex y CFE. Así que de nueva cuenta hay que esperar la “guerra de los números” de asistentes.