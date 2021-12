Una nueva pelea se avecina después de que el INE decidió posponer la revocación de mandato del Presidente con el argumento de insuficiencia presupuestal para organizar esta consulta.

No se trata de una suspensión de la revocación de mandato sino de posponerla, es lo que explicó ayer el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien además responsabilizó a quienes decidieron no dar más recursos al Instituto.

Durante la sesión del Consejo General del INE se expuso que el recorte presupuestal de alrededor de 4 mil 913 millones de pesos que le hicieron al INE impide hacer este ejercicio solicitado por el presidente AMLO y que se esperaba se hiciera el 10 de abril.

En la víspera de esta decisión del INE ya el presidente López Obrador había calificado de “chicanadas” y “tácticas dilatorias” la posibilidad de que se pospusiera la revocación del mandato. También el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, había criticado que el INE no debía “coartar” los derechos constitucionales de los mexicanos.

Analistas políticos como Luis Carlos Ugalde, ex titular del entonces IFE, consideró que la revocación de mandato es una consulta que debe cumplir con los estándares de una elección, que tiene como norma instalar 172 mil casillas y realizar otras actividades, por lo que se debe tener presupuesto para no degradar la calidad de organización.

Lo que advierten es que lo que está en juego es que estos procesos electorales cumplan como debe ser con todos los requisitos, porque si se pasan por alto por falta de recursos, se disminuyen casillas o no se capacita, esto marcaría el cómo serían las elecciones en un futuro.

Después de la rebelión de mandatarios estatales que se separaron de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ayer parece que algunos “fumaron la pipa de la paz” y mandaron un mensaje de unidad.

Los gobernadores realizaron su sesión en Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que la participación de los mandatarios de las entidades federativas es importante porque a la gente le gusta que sus gobiernos trabajen de forma coordinada.

Acudieron todos y sólo asistió el secretario de Gobierno de Jalisco en representación del gobernador Enrique Alfaro, quien junto con otros once mandatarios abandonaron la Conago por considerar que no representaba a los estados. Según dijo el Presidente, el jalisciense no pudo estar presente por cuestiones familiares.

Aunque son de la oposición, los gobernadores panistas Maru Campos, de Chihuahua, y Mauricio Kuri, de Querétaro, dejaron ver su gusto de estar en la reunión y hacer equipo con el Gobierno federal.

Así, la Alianza Federalista, que fue formada el año pasado, queda fracturada y a decir del gobernador de Guanajuato, el albiazul Diego Sinhue, era tiempo de darle fin a ese bloque en el que estaban Jaime Rodríguez, de Nuevo León y Javier Corral, de Chihuahua, entre otros que ya concluyeron su tiempo en la gubernatura.

Por cierto, en las sesiones realizadas en Villahermosa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño rindió protesta como miembro del Consejo Nacional de Protección Civil y del Consejo Nacional de Seguridad Pública y dijo que desde la Conago replanteará su función para convertirla en una instancia para compartir experiencias de éxito y enfrentar de mejor forma los problemas en los estados.