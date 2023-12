Al finalizar este singular 2023 agradezco se tomen el tiempo de leerme y desearles que en 2024 logren alcanzar sueños en compañía de seres queridos con salud, alegría, unidad, trabajo, compromiso y pasión.

El año que termina deja grandes enseñanzas sobre el frágil estado que guardan en México: Separación de poderes, federalismo, Estado de Derecho, democracia así como la ausencia de templanza, decencia y congruencia en quienes ostentan los poderes ejecutivos federal y estatales.

En el año que termina hemos sido testigos de una exacerbada polarización impulsada desde el púlpito presidencial con múltiples propósitos, entre ellos, justificar fracaso de una administración, desviar atención de los grandes problemas, deshumanizar al adversario, negar la realidad y sembrar inevitabilidad de su permanencia en el poder.

En 2024 observaremos más de lo mismo, desafortunadamente con mayor intensidad y odio, donde quedará al desnudo el auténtico talante autoritario de un Presidente empequeñecido, aislado de ese pueblo bueno, secuestrado en una burbuja castrense y feliz ante el aplauso de un puñado de genuflexos abajo firmantes prestos a halagar en penosos desplegados su ultima ocurrencia.

Las promesas centrales de campaña de: Sin corrupción, sin endeudarse, regresar ejército a los cuarteles, primero los pobres, crecimiento económico, salud, educación y muchas otras que fueron posteriormente llevadas al plan de Gobierno, todas ellas imposibles de cumplir en el ocaso de esta gestión federal.

Las consecuencias de la negativa a cumplir su palabra tomarán algunos lustros en revertir, de consecuencia están el endeudamiento irresponsable, las secuelas de una desatención en salud, el rezago de una generación de educandos y otras.

Con políticas públicas adecuadas, con intervenciones puntuales y un despliegue de recursos focalizados estas podrán revertirse y crear condiciones para no dejar en el olvido a millones de mexicanos que esta administración federal ignoró. De mayor preocupación y en consecuencia de mayor urgencia, está encontrar mecanismos dentro de una democracia para revertir el militarismo que busca heredar, que la candidata oficial busca conservar.

A las tareas militares en edición vespertina del 22 de diciembre se le asignó la tarea de comprar medicinas y esta semana las de administrar una bodega en las que dicen habrá una farmacia. La seguridad nacional, la interior y atención ante desastres naturales, tareas fundamentales de las fuerzas armadas en la larga marcha hacia la democracia de México han quedado en segundo plano ante las lucrativas y opacas actividades empresariales del ejército y Marina.

A la próxima administración le corresponderá enfrentar el militarismo, al igual que las consecuencias de los múltiples litigios que heredará entre acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, arbitrajes internacionales, expropiaciones, rompimientos de contratos y deudas no pagadas.

Para cerrar 2023 el Presidente expropia una planta de hidrógeno en la refinería de Tula, que se sumará a la larga lista de obligaciones de pago no contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Quienes por su naturaleza deberían de estar señalando los dislates del emperador desnudo, partidos políticos, han navegado estos años preocupados en contemplar su ombligo y buscar mecanismos para perpetuarse en el usufructo de las “mieles del presupuesto”, como evidencia sólo basta ver las listas de senadores y diputados plurinominales.

Ante la ausencia de una oposición valiente, estratégica, propositiva y vociferante en 2024 va a ser más importante que nunca la acción ciudadana, señalar, evidenciar y alzar la voz. En nuestras manos está hacer historia.

Por lo que se conoce de los aspirantes a legisladores federales anticipo por parte del oficialismo el continuar con su política de 98% lealtad y 2% de capacidad; por parte de la oposición veremos personajes del pasado que en estos años han mantenido un prudente y cómplice silencio reempaquetados como paladines de democracia, honestidad, congruencia y temple, su política de selección espero y no regrese al 97.5% de complicidad y 2.5% de capacidad.

Atrás ha quedado el discurso de inclusión ciudadana, donde a juzgar por lo que se conoce, partidos políticos han decidido que los ciudadanos seamos porra para ellos nuevamente apropiarse de lo público en una apuesta a que no tenemos memoria, para su desfortuna la memoria de aquellos gobiernos pervive.

Las alianzas o coaliciones formadas con este propósito excluyen a la ciudadanía y están diseñadas como un reparto de cuotas a partidos para que estos a su vez las asignen a sus cuates.

Ante la aparente pobre oferta electoral tendremos nuevamente que buscar un voto cruzado en aras de crear contrapesos, los cuales si bien no son los deseados, dan espacio a la esperanza de que quienes vengan no dinamiten la democracia y separación de poderes en México.

Es probable que concurramos a votar arrugando la nariz, nuevamente, aun sin embargo aunque sea con el fin de anular el voto en protesta habrá que ir a votar.

El futuro no es como no los presentan, es como seamos capaces de construirlo, no se va a generar por sí solo, urge hacer sentir el poder ciudadano donde juntos podemos más que la minoría rapaz que nos ha gobernado, en 2024 habrá que dejar en evidencia que ni nos resignamos al estado que guarda lo público ni vamos a ir gustosos al precipicio al cual nos quieren conducir.

En palabras de Dylan Thomas: “No entres dócilmente en esa buena noche. Enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz”.

Óscar F. Serrato Félix es padre de tres, ciudadano, empresario, analista y optimista.