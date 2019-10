Carta desde el más allá de Walter Johnson para el Pte. Trump

Coral Gables, Florida.

(VIP WIRE).

“El poder no es para mandar, sino para gobernar, administrar”. -Winston Churchill.

-o-o-o-o-

Mi apreciado Presidente, Donald Trump: ¿Qué hace usted en la Casa Blanca cuando hay pelota de Grandes Ligas en postemporada a cuadras de sus oficinas?

Los Nationals van por cómodo camino hacia la Serie Mundial, después de ganar dos veces en San Luis. Ahora harán todo lo posible por terminar en casa con la serie por el título de la Nacional, y entonces esperar por Yankees o Astros para la gran decisión.

Presidente: Es importante que el equipo de Washington gane este año hasta la Serie Mundial. Eso no ocurre en nuestra capital hace 95 años, porque fue en 1924 cuando los Senadores, conmigo encabezando la rotación de abridores, les ganamos a los Gigantes.

Por cierto, perdí el primero y el quinto juegos, pero con relevo de cuatro ceros, gané el séptimo, que llegó a 12 innings.

Los Senadores también llegaron a las Series Mundiales de 1925 y 1933, pero fueron derrotados. Y el equipo que ahora juega en Washington, era el de Montreal, los Expos, el cual nunca ha estado en lo que llamamos el Clásico de Otoño,

Pero estos muchachos de Washington 2019 están jugando tan bien que hasta le recomiendo llevar a Melania al estadio. Se divertirá, aun cuando no conozca el juego.

Me imagino que siendo usted nativo del jacarandoso condado de Queens, Nueva York, será partidario, o debería serlo, de los Mets, que tienen su casa en medio de esa barriada. Pero ahora se trata de las Series por el título de la Nacional más la Mundial, y la popularidad

presidencial.

Creo que figurar entre los 40 mil clientes de los boletos de un juego de esos, y tirar la primera bola, le harán bien para la reelección. Y todo presidente de Estados Unidos en su primer periodo está en campaña vista al segundo.

De paso, su presencia en el estadio será buena también para el beisbol.

El juego de pelota es muy estadounidense, y usted es el Presidente de Estados Unidos.

Desde este Más Acá, lo veré en el estadio, mister President… Abrazos, Walter.

--o-o-o-o—

RETAZOS.- ** Es mexicano y de Hermosillo. Isaac Paredes, de 20 años, anda repartiendo leña en la Arizona Fall League. El muchacho ha jugado en segunda, tercera y como shortstop en cuatro años de vida profesional, durante los cuales ha bateado ara .274, 40 jonrones y 232 impulsadas. Los Tigres de Detroit, que lo tienen bajo contrato, esperan sea el shortstop del equipo grande por más de una década, a partir de 2021, y por eso lo mandaron a la instruccional de estos días… ¡Amanecerá y veremos!... ** ¿Cuál es la desventaja de jugar fuera de la casa? La pregunta la hacen los Nationals. Eso contará en otros deportes, no en el beisbol, como lo creen los narradores de FOX en castellano.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.