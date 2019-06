Carta desde El Más Allá de Héctor Espinopara Omar Canizales

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “No te fíes de quien no cierre los ojos cuando besa”… La Pimpi.

Mi querido Omar: Como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) deberías más bien negarte a que primero se invente una franquicia y después se busque a alguien que quiera y pueda tenerla.

Ya sabes que me refiero al caso Guasave. Inventaste que deberían volver los Algodoneros antes de tener un propietario. Te digo la verdad, es la primera vez en mi vida que oigo algo así. ¿Y si finalmente no lo

consiguieras?

Cuando hay varios pretendientes de una sede, el presidente de la Liga y los propietarios se deciden por el mejor interés, tanto en lo deportivo como en cuanto al negocio.

Guasave es un agradable y muy querido pueblo de agricultores. Su hotel “El Sembrador”, único en esa localidad, es famoso en todo México por sus comodidades, por la atención y porque tienen uno de los mejores restaurantes de la República.

Y la gente de Guasave es de muy buenas costumbres, amistosos, risueños y todos seguidores del beisbol. Pero no son suficientes ni poseen los recursos necesarios para mantener un equipo a la altura de la LMP. Entonces, o tienen un róster inferior a los otros nueve, o se meten en deudas estrambóticas que nadie puede solventar, a menos que tengas en tus manos las arcas de la Gobernación de Sinaloa.

Guasave merece un equipo modesto, que gane y pierda dentro de una liga modesta, que podrías ayudar a organizar con otras tres sedes del entorno. Así se divertirían bastante en el área sin sufrir pérdidas económicas insalvables.

Comprendo que al aparecer Monterrey como novena franquicia de tu Liga, necesites otra para el número par. Pero ahí tienes a Tijuana. Tengo entendido que Alberto Uribe, ese extraordinario personaje del beisbol mexicano, estaría feliz como propietario de unos Toros Invernales. Y así ayudarían a los Águilas a sentirse más dentro de la Liga, no tan aislados como ahora.

De todas maneras, pasarás a la historia, como el presidente de Liga que antes inventa franquicias y después busca propietarios… Buena suerte y abrazos, Héctor.

RETAZOS.- **Los Yankees anunciaron ayer que el shortstop holandés de Ámsterdan, Didi Gregorius, reaparecerá el viernes, al inaugurarse la serie en Cleveland. Gregorius fue sometido a la operación Tommy John en octubre, y comenzó la semana pasada sus actividades de rehabilitación por las menores…**El caraqueño Gléyber Torres se ocupó con éxito de las labores en el shortstop de los Yankees, durante la ausencia de Didi, mientras que D.J. Lemahieu hizo otro tanto en segunda base… **Los Yankees amanecieron ayer como líderes de su división oriental, con récord de 37-19, superados solo por Astros, 39-20 y Twins 39-18… ¡¡Van bien, muchachos, van bien!!...

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.