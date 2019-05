Campeón en robos, también en jonrones

Coral Gables, Florida.

“Ignoro por qué los receptores, a la defensiva, miramos al contrario de todos los demás jugadores”. -Jeff Torborg.

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Recuerden, por favor, que no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Alberto Cecato, de Las Vegas, pregunta: “¿Puede publicar quiénes fueron los primeros bigleaguers latinoamericanos en jugar con Yankees, Indios, Mets, Tigres, Phillies?”

Amigo Beto: En ese mismo orden, Ángel Aragón, cubano, en 1914… Beto Ávila, mexicano, 1949… Elio Chacón, venezolano, y Félix Mantilla, de Puerto Rico, 1962… Oswaldo Virgil, dominicano, 1968… José (Chile) Gómez, mexicano, 1935.

David J. Sosa P., de Valladolid, Yucatán, pregunta: “¿Quién es el líder de triples de todos los tiempos en Grandes Ligas, y quién el receptor con más triples de por vida?”

Amigo Davo: Quien ha conectado en las Mayores más triples ha sido Sam Crawford, 309 entre 1899 y 1917; de los receptores, Manny Sanguillén es quien tiene más, 57, desde 1967 hasta 1980.

Armando Leyva, de Obregón, pregunta: “¿Alguna vez se ha visto una alineación en Grandes Ligas con puros extranjeros, y existe un limite de extranjeros por equipo?”

Amigo Mando: Nunca se ha presentado una alineación así. Y cada organización tiene límites diferentes en el róster de los 40, según los impone el

comisionado.

Jaime Briceño, de Los Mochis, pregunta: “¿Cierto que Sammy Sosa tiene un récord de jonrones por juego?”

Amigo Yamy: Así es. Sammy sacó tres o más jonrones en seis juegos. Solamente otro lo iguala, Johnny Mize. Y con cinco juegos de tres o más para-la-calle hay cinco; Joe Carter, Carlos Delgado, Dave Kingman, Mark McGwire, Alex Rodríguez.

Antonio Ríos, de Caracas, pregunta: “José Ramírez, de los Indios, era hace unos días líder de la Americana en jonrones y a la vez en robos ¿Quién ha sido el último en ser campeón de una Liga Grande en jonrones y en robos en una misma

temporada?”

Amigo Toño: De eso hace bastante tiempo, 87 años. En 1932, Chuck Klein, bateador zurdo de los Phillies, terminó en la Liga Nacional campeón en jonrones, 38, y en robos de bases, 20. Ya funcionaba la pelota viva, por lo que había bajado el número de los robos de bases en las dos Ligas.

Camilo Parra, de Maracaibo, pregunta: “¿Qué sabe usted del próximo campeonato de beisbol profesional en

Venezuela?”

Amigo Cami: Hablé con el presidente de la Liga, Juan José Ávila, y lo capté muy optimista. Dijo que los ocho equipos y él están trabajando, como todos los años, para fijar la inauguración a mediados de octubre… ¡¡Amanecerá y veremos!!

