¿Beltrones al Senado?

En estos últimos días ha corrido el rumor dentro de los círculos de opinión política que Beltrones buscará la manera de competir por un escaño en las elecciones de 2024, a lo que yo me pregunto: ¿Acaso se olvidan de que ya existe una Beltrones en el Senado de la República? ¿Qué ha hecho?

Con el arranque de las precampañas a la Presidencia de México, inicia el furor electoral y en el ajedrez político, en el cual muchos se creen expertos, se comienzan a predecir escenarios que lo único que proyectan es un Síndrome de Estocolmo, en el que añoran vuelvan los caciques del pasado a decidir por las y los sonorenses.

Qué irresponsabilidad tan grande me parece lo que comenten algunas y algunos “opinadores” al intentar sacar del basurero de la historia a personajes como Manlio Fabio Beltrones, quien manipuló por décadas el sistema gubernamental para conseguir sus fines personales.

¿Cómo podemos aspirar a una nueva forma de hacer política si continuamos aferrados al pasado? ¿Cómo el Prianrd pretende generar propuestas encabezadas por personajes que ya nos han traicionado antes?

Sin duda en la elección de 2024 la llamada “mafia del poder” intentará imponer en la arena electoral a sus perfiles más emblemáticos sin importar qué tan desagradable sea su trayectoria política; tratarán de conseguir a quien pueda pagar más votos y evadir más al fisco.

No obstante, la elección presidencial venidera será un hito en nuestro País: Por primera vez tendremos a una mujer Presidenta y ante la amplia preferencia que sostiene el partido Morena frente a la oposición, no existen candidatos de la derecha que puedan detener el avance de la cuarta transformación el sexenio entrante.

En Sonora Alfonso Durazo es un gran referente de cómo los gobiernos sensibles y austeros pueden transformar las realidades sociales; de ejemplo se tiene la implementación de los planes de justicia para las comunidades originarias y el comienzo de la reparación de los daños al Río Sonora provocado por la minería rapaz en la entidad.

El Plan C está en marcha y las oligarquías en México no podrán detener que se continúe gobernando con justicia social y privilegiando a los que menos tienen; en nuestro Estado debemos estar alertas para que los mismos apellidos de siempre no vuelvan a las boletas electorales.

Licenciada en Derecho con especialidades en Filosofía del Derecho y Derechos Humanos.