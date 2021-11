“Austericidio” en puerta

Mientras a nivel nacional hay euforia presupuestal, en Sonora el gobernador Alfonso Durazo se ha apretado el cinturón al definir una bolsa para el año entrante de 66 mil 940 millones de pesos (3 mil 187.6 millones de dólares de 21 pesos).

El nuevo monto es inferior al del año en curso en un 0.9%.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 fue acordado en 7 billones 88 mil millones de pesos (unos 337 mil 535.7 millones de dólares). El crecimiento nominal es del 12.6%.

Del 2015 al 2021 los dineros estatales tuvieron un crecimiento anual promedio del 5.6%; del 2020 al 2022 decrecen 4.7%.

Con la raquítica bolsa del próximo año, el gobernador Durazo tendrá poco margen de maniobra al no poder contratar deuda de corto plazo, aunque sí invertir en obra pública siempre y cuando logré los ahorros prometidos de 4 mil 500 millones de pesos al mediano plazo.

Con menos recursos el mandatario enfrenta desde hoy fuertes presiones de organismos que se ven con grandes problemas económicos para el 2022.

Los municipios, la Universidad de Sonora y hasta el Congreso del Estado patalean por más presupuesto.

Tales reclamos se oirán con más enjundia en el recinto legislativo que encabeza el morenista Jacobo Mendoza.

Y mientras eso sucede, trasciende que la ex gobernadora Claudia Pavlovich deja más emproblemado al Estado de lo que se creía, con una deuda que superaría los 50 mil millones de pesos.

PLAN DE DESARROLLO

Mañana en el Centro de las Artes de la Unison se llevará a cabo el Foro de Consulta “Macro Región Centro Costa” que organiza el Gobierno del Estado a través de Sonora Investment Codeso, que lidera Francisco Acuña Méndez.

La cita es a las 11 de la mañana y están convocados los sectores sociales y empresariales de la entidad para que le aporten al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

Por lo pronto el Gobierno tiene en sus manos un documento de 120 páginas titulado: Apuntes, directrices y compromisos para el Plan Estatal de Desarrollo que remata con la frase “Sonora tierra de oportunidades”.

Este Plan que delinea la ruta de la transformación para Sonora, se apoya en seis vertientes: 1.- Principios: No robar, no mentir, no traicionar al pueblo, 2.Las prioridades en el arte de gobernar al pueblo: Un Gobierno a ras de suelo, la educación para la transformación, la salud como derecho universal verdadero, reactivación económica y de seguridad.

La vertiente 3.- Ejes temáticos de trabajo: Un Gobierno para todas y todos, el presupuesto social más grande de la historia, la igualdad efectiva de los derechos humanos y una coordinación histórica entre desarrollo y seguridad.

La 4.- Objetivos estratégico: Educación, fortalecimiento de instituciones municipales, buen Gobierno para la regeneración democrática, política social y solidaria para el bienestar, salud universal, igualdad de derechos y equidad de género, sostenibilidad del desarrollo regional, seguridad y desarrollo, reactivación del crecimiento económico con finanzas sanas e infraestructura para el desarrollo económico inclusivo.

La 5.- Acciones de Gobierno: Programas, decretos, encuentros, proyectos, iniciativas, actividades; y la vertiente 6.- Programas y proyectos prioritarios: Sonora sin pobreza extrema, nueva política de seguridad, rescate del sector salud, ecosistema de empresas sociales y cooperativas, reconstrucción de los valores, la educación y la cultura sonorense, puerta logística del Noroeste, transporte de alta eficiencia, infraestructura turística del golfo y la sierra, Hospital Universitario para todos y rescate de ciudades, pueblos y colonias.

Es claro que el Gobierno tiene la mira puesta en un mejor Sonora; el reto es hacer realidad todo o un gran porcentaje, de este montón de buenas intenciones.

ALFONSO REINA VILLEGAS

Justo en una semana (el próximo martes 23 de noviembre) arranca en Hermosillo el primer Foro 2021: Infraestructura Inteligente, que organiza la CMIC delegación Sonora que encabeza Alfonso Reina Villegas.

El Foro está a tono con la visión económica de Durazo ya que promueve la infraestructura de proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo de la entidad.

Por espacio de dos días (23 y 24) se analizarán en el encuentro los principales proyectos que den mayor fuerza al PIB sonorense: Modernización del Puerto de Guaymas, relanzamiento de aduanas, recintos fiscales y puertos fronterizos, visión del aeropuerto de carga Ciudad Obregón-Navojoa y construcción de la carretera Chihuahua-Guaymas.

El evento será presencial en La Cascada y se podrá ver en redes sociales.